A Marlia giornata di riciclo con "Riusami e Scambiami"

Altri articoli in Piana

venerdì, 4 ottobre 2019, 17:42

Dopo gli umori un po' abbattuti nel primo giorno di allenamento, è tornata la voglia di riscatto nel Tau Calcio, impegnato nella preparazione della partita di domenica, che vedrà la formazione amaranto scendere in campo contro il Fucecchio

venerdì, 4 ottobre 2019, 17:36

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso ha presentato una mozione per impegnare la giunta comunale di Capannori a non somministrare nelle mense cittadine carne proveniente dalla macellazione Halal e ad assumere iniziative concrete con il Parlamento e con il Governo per l’estensione generalizzata del divieto della macellazione senza stordimento

venerdì, 4 ottobre 2019, 15:38

Sono partiti in questi giorni i lavori di realizzazione dei nuovi punti luce nella zona sud del territorio comunale. Si tratta di un intervento che rientra in un complessivo potenziamento della rete della pubblica illuminazione che interessa in maniera omogenea anche il centro e il nord del territorio, dove gli...

giovedì, 3 ottobre 2019, 16:02

Fratelli d'Italia di Capannori fa notare la triste condizione in cui ancora versa la palestra Pala Piaggia, il tetto della quale non è mai stato riparato

giovedì, 3 ottobre 2019, 15:55

Del Chiaro: "E' nostra intenzione potenziarlo a partire dal 2020 per aumentare il decoro del nostro territorio". E' promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con Ascit

giovedì, 3 ottobre 2019, 15:43

Ne fanno parte amministrazione comunale, centri commerciali naturali e associazioni di categoria. Si occuperà di coordinare le iniziative, valorizzare i negozi di vicinato e fare squadra per partecipare a bandi