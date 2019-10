Piana



A Valerio Massimo Manfredi il premio 'Lucca Underground Festival 2019'

lunedì, 21 ottobre 2019, 15:33

Lo scrittore di fama internazionale, archeologo e conduttore televisivo Valerio Massimo Manfredi ha ricevuto sabato scorso (19 ottobre) il premio "Lucca Underground Festival 2019" per la diffusione della cultura underground. A consegnare il riconoscimento è stato l'assessore alla cultura, Francesco Cecchetti, nell'ambito della seconda serata della rassegna "Capannori Underground Festival" che si è tenuta al teatro Artè nella frazione capoluogo.

Tante le persone presenti in sala per ascoltare il noto divulgatore, che ha presentato la sua ultima fatica letteraria "Quinto comandamento". Manfredi, intervistato da Gianmarco Caselli, direttore artistico del festival, ha concentrato la prima parte degli interventi sul suo romanzo in cui ricostruisce le vicende di un sacerdote, padre Marco Giraldi, che, dopo aver aiutato i partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale, parte per la sua missione in Congo liberando migliaia di missionari con un commando di mercenari. Un sacerdote, Giraldi, che in seguito riuscirà anche a sfuggire ai sicari assoldati dalle multinazionali contro cui si è messo per fermare la distruzione della foresta amazzonica e dei suoi popoli. Non sono mancate domande che toccassero anche altri ambiti ma la tensione e la concentrazione palpabili nel pubblico in sala hanno toccato il loro apice quando Manfredi ha letto alcune pagine di "Quinto comandamento" trascinando gli ascoltatori nel dramma e nelle emozioni dei protagonisti del libro. A fine serata lo scrittore ha firmato numerose copie del romanzo a gran parte del pubblico presente.

"Capannori Underground Festival" si concluderà sabato prossimo (26 ottobre) al polo culturale Artémisia a Tassignano, sempre alle 17.15. Interverrà Dome La Muerte, dj di riferimento per chi ama la musica underground, con un incontro sulla musica alternativa negli anni '80 e '90 in Toscana. Sempre sabato prossimo Marianna Perilli terrà una performance nell'ambito della rassegna interna al Festival, Re-beat Generation, e verrà proiettato un reportage fotografico sulla Siberia di Marco Puccinelli.

"Capannori Underground Festival", ideato e diretto da Gianmarco Caselli, è organizzato e promosso dall'associazione Vaga (Visioni Atipiche Giovani Artisti) in collaborazione con Comune di Capannori, Provincia di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Arci comitato Lucca Versilia.

Per informazioni: associazionevaga@gmail.com, Facebook: Lucca Underground Festival, www.luccaunderground.it

Nelle foto: la consegna del premio e l'intervista di Gianmarco Caselli a Manfredi