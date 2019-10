Piana : porcari



Abbandona rifiuti, rintracciato dalla municipale

mercoledì, 2 ottobre 2019, 18:10

“L’abbandono dei rifiuti resta purtroppo un fronte aperto, ma noi non intendiamo cedere. E ringrazio i vigili urbani che ogni giorno sono sulle strade a controllare”.

Simone Giannini, consigliere incaricato al decoro urbano, annuncia l’ennesimo ritrovamento degli ultimi mesi. È accaduto ieri, nella zona del Padule, quando una pattuglia della municipale ha notato dei sacchi della spazzatura nei pressi di un cestino pubblico.

Gli agenti in servizio di pattuglia hanno ispezionato il contenuto dei sacchi assieme al personale Ascit, riuscendo a risalire alla persona che ha abbandonato i rifiuti. Al trasgressore sarà recapitata a casa una sanzione molto salata.

“Ringrazio i vigili ed il comandante Bandettini per il prezioso lavoro che svolgono tutti i giorni - afferma Giannini - è grazie anche a loro, e al sistema di videosorveglianza, che negli ultimi tempi abbiamo individuato molti dei responsabili di questi veri e propri gesti di inciviltà. Come amministrazione siamo fortemente impegnati per tenere il paese pulito e ordinato, chi lascia rifiuti in mezzo alla strada provoca un danno a tutta la comunità ed è giusto che ne paghi le conseguenze. È anche un problema culturale: per questo, sta per partire una campagna di sensibilizzazione per educare tutti noi al rispetto e alla cura dell’ambiente”.