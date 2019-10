Piana



Ad Altopascio arrivano due novità nella biblioteca comunale

giovedì, 10 ottobre 2019, 13:41

In attesa della ripartenza dei corsi di lingua straniera (inglese, russo e giapponese) e alfabetizzazione informatica (per ragazzi e adulti) che prenderanno il via prossimamente, l'amministrazione comunale e la Biblioteca di Altopascio lanciano due nuove iniziative gratuite.

Si tratta dei laboratori in lingua inglese per bambini e ragazzi e l'english book club: due novità assolute, che permetteranno a tutti i partecipanti di divertirsi in compagnia, unendo lo stare insieme e il piacere della lettura all'apprendimento e/o perfezionamento della lingua straniera.

Il laboratorio linguistico con insegnante madrelingua si struttura in tre incontri con letture, giochi, quiz e creatività: sabato 12, 19 e 26 ottobre, dalle 15 alle 16.30 (per i ragazzi della scuola media), dalle 16.30 alle 18 (per bambini della scuola elementare) e dalle 18 alle 19 (per bambini della scuola materna). L'altra iniziativa, invece, prende il nome di "English book club" e durerà in via sperimentale da ottobre a dicembre, una volta al mese, a partire da mercoledì 23 ottobre, ore 20. Come funziona il book club? Per ogni incontro verrà proposto la lettura di un libro in inglese e l'insegnante madrelingua accompagnerà i partecipanti in attività basate sulla storia letta. Un modo per consolidare la conoscenza dell'inglese e migliorare la capacità di fare conversazione.

Entrambe le attività sono gratuite, ma per partecipare è necessario prenotarsi in Biblioteca: 0583.216280; biblioteca@comune.altopascio.lu.it.

Sempre nella Biblioteca comunale tornano inoltre gli incontri con Nati per leggere e Crescere lettori. "A Ottobre piovono libri", si chiama così l'iniziativa che coinvolgerà tanto i bambini quanto i loro genitori, dal 12 al 31 ottobre. Si parte sabato 12 ottobre con le letture dei volontari di Nati per leggere rivolte ai bambini da 0 a 3 anni e alle loro famiglie (dalle 10 alle 10.30 per 0-18 mesi; dalle 10.30 alle 11.30 per 18-36 mesi). Si prosegue poi domenica 13 ottobre con le attività rivolte ai bambini 3-6 anni. La stessa fascia di età sarà coinvolta anche domenica 27 ottobre, con orario: 15.30-17 oppure 17.30-19. Con la valigia magica i volontari guideranno i piccoli lettori nelle letture animate e nei laboratori creativi. In particolare ci saranno i racconti con il kamishibai, che altro non è che un mini-spettacolo teatrale di carta. Infine, domenica 20 ottobre, le attività saranno rivolte ai bimbi più grandi, dai 6 agli 8 anni, dalle 15.30 alle 17 o dalle 17.30 alle 19: tra letture animate, book art project, grazie al quale sarà possibile costruirsi piccoli libri individuali, e i racconti con il kamishibai, la Biblioteca si trasformerà in un grande laboratorio creativo dedicato al piacere di leggere.

Per tutti questi appuntamenti è necessario iscriversi: 0583.216280; biblioteca@comune.altopascio.lu.it.

Per permettere lo svolgimento delle tante iniziative, la Biblioteca nel mese di ottobre effettuerà una serie di aperture straordinarie: nei giorni di sabato 12, 19 e 26 ottobre con orario 8-20; nei giorni di domenica 13, 20 e 27 ottobre con orario 14-20.