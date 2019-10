Piana



Al via il servizio di pulizia dei rifiuti dei cigli stradali e di luoghi pubblici. Una squadra speciale al lavoro dalla prossima settimana

giovedì, 3 ottobre 2019, 15:55

A partire dalla prossima settimana una squadra speciale di Ascit composta da due operatori si occuperà di ripulire i cigli stradali dai piccoli rifiuti come cartacce, bottiglie, lattine, mozziconi di sigarette, prima dell'effettuazione del taglio dell'erba ed anche di raccogliere i rifiuti in luoghi pubblici, come parchi e piazze.

Un servizio importante promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con Ascit per aumentare il decoro nelle frazioni lungo le strade e nei luoghi più frequentati dalle persone. La squadra sarà attiva per quattro giorni a settimana e opererà secondo un calendario prestabilito.

"Per noi il decoro del territorio è un obbiettivo prioritario e questo servizio va proprio nella direzione di aumentare la pulizia lungo le strade e negli spazi comuni rimuovendo i piccoli rifiuti che persone incivili gettano per terra - spiega l'assessore all'ambiente Giordano Del Chiaro (nella foto) -. Particolarmente importante è la rimozione degli oggetti gettati lungo i cigli delle strade prima del taglio dell'erba per impedire che questi vengano triturati e possano così essere differenziati. Il servizio riguarderà tutto il territorio quindi le zone nord, centro e sud ed è nostra intenzione potenziarlo a partire dal prossimo anno con l'impiego di un maggior numero di squadre per rendere le nostre frazioni sempre più decorose per i cittadini e per coloro che visitano Capannori. Un ruolo fondamentale in questo senso lo svolge anche il servizio 'Acchiapparifiuti' che sta dando buoni risultati e che invito i cittadini ad utilizzare sempre più utilizzando l'apposito numero di whatsapp".

"Siamo soddisfatti di poter realizzare questo servizio per accrescere la cura e il decoro dei paesi – afferma il presidente di Ascit, Maurizio Gatti- . Un obiettivo che da anni la nostra azienda persegue con grande impegno mettendo in atto varie iniziative in stretto raccordo con l'amministrazione comunale e la collaborazione delle associazioni. Un servizio che va ad integrare il progetto di pulizia dei corsi d'acqua realizzato in collaborazione con il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord denominato 'Salviamo le tartarughe marine' e rende permanente l'azione di rimozione dei rifiuti, soprattutto nei luoghi pubblici, che ogni anno viene realizzata in occasione della manifestazione 'Puliamo il mondo' promossa da Legambiente".

Negli ultimi anni si è intensificata la lotta del Comune contro i cittadini che non rispettano l'ambiente abbandonando i rifiuti. L'amministrazione ha infatti innalzato a 500 euro l'importo massimo delle multe che vengono elevate agli autori di questi gestii incivili. Per scoprirli il Comune utilizza telecamere mobili dislocate a rotazione nei luoghi più sensibili del territorio, telecamere fisse ed effettua controlli tramite la polizia municipale nei sacchetti abbandonati che vengono segnalati all''Acchiapparifiuti'.