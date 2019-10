Piana



Altopascio e le ferrovie, 'Insieme per Altopascio' e Lega: «Sui nostri binari raddoppia solo la confusione»

martedì, 1 ottobre 2019, 19:58

«Lungo i binari di Altopascio, dopo l'incontro dei sindaci a Roma raddoppia solo la confusione. Ieri in Consiglio comunale la prima cittadina Sara D'Ambrosio ha fatto un resoconto all'insegna del #tuttapposto. Parallelamente il suo omologo di Pescia Oreste Giurlani affida alla stampa considerazioni improntate sul #tuttodarifare. Ma sono sicuri di essere andati tutti in delegazione compatti al medesimo incontro al Consiglio superiore dei lavori pubblici e di aver ascoltato gli stessi interlocutori?» Se lo domandano sul filo dell'ironia gli esponenti dei gruppi consiliari dell'opposizione altopascese Insieme per Altopascio e Lega all'indomani della seduta dell'assemblea cittadina di Altopascio.

«Le ricostruzioni di due primi cittadini, Altopascio e Pescia, interessati dalla medesima opera di raddoppio ferroviario, quella tra Pescia e Lucca, e recatisi per questo motivo insieme al medesimo incontro a Roma presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici non solo discordano: divergono! E' ridicolo! Da una parte D'Ambrosio ci racconta di lavori che procedono senza ritardi né intoppi, dall'altra da Pescia il sindaco si preoccupa per un iter che va a rilento e per il quale riscontri concreti non si avranno prima di due anni. Vien da pensare che siano stati in cinema differenti e non abbiano assistito allo stesso film», commentano.

E il film che si proietta sugli schermi altopascesi nella sovrapposizione delle due pellicole all'opposizione del comune della Piana lucchese non piace davvero: «Qui par che si voglia tenere tutto tranquillo – incalzano Insieme per Altopascio e Lega – senza scoprire le carte della realtà dinanzi ai cittadini. Non sarà un caso se altrove si moltiplicano gli incontri pubblici per illustrare i progetti – considerano – mentre qui non si sa neppure quale sia lo stato dell'arte circa le osservazioni prodotte dai cittadini e dai comitati. Il tutto in un contesto, quello di Altopascio appunto, in cui le opere accessorie e gli interventi a progetto sono altamente impattanti sia per quanto riguarda i sottopassi che intercettano corsi d'acqua e i tracciati viari arzigogolati e in mezzo alle case, sia per quanto attiene lo skyline cittadino per via del soprattraversamento pedonale sulla ferrovia, con tanto di torri per quattro piani fuori terra e ascensori a pochi metri dalla torre campanaria».

In conclusione, per gli esponenti dell'opposizione: «Qui più che la ferrovia raddoppia solo la confusione». Le richieste: «Chiarezza, anche all'interno di occasioni di confronto con la cittadinanza che ad Altopascio finora sono mancate. Sono state recepite le osservazioni sul progetto giunte dal nostro comune e dai cittadini? Quali? Come? E quali sono le reali prospettive su tempi e modalità dell'intervento? Ancora tutto questo non è dato di capirlo. E invece la cittadinanza merita di essere coinvolta e messa a parte della verità».