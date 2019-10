Piana



Altopascio Horror Night Show: torna la Festa di Halloween

giovedì, 17 ottobre 2019, 15:38

Altopascio, per il terzo anno consecutivo, si trasforma nella lunga di notte di Halloween con Altopascio Horror Night Show. L'appuntamento, totalmente a ingresso gratuito, è per giovedì 31 ottobre con la manifestazione, organizzata dal Comune di Altopascio con l'amicizia di Lucca Comics&Games 2019, che abbraccerà il centro paese dalle 18 in poi.

Le strade e le piazze di Altopascio saranno invase dalla magia del teatro e della rappresentazione, con spettacoli itineranti, di paura e di magia, travestimenti, truccatori per grandi e piccoli, casa dell'orrore, animazioni di grande qualità con artisti professionisti, street food e giochi a tema. Il tutto condito dalla musica delle Girlesque Street Band e dai locali e dai negozi del centro che saranno aperti per accogliere i tanti visitatori previsti.

"Ci sono moltissime attrazioni programmate condensate in un'unica sera, che ci permetteranno di creare una sorta di villaggio della paura e del gioco, con tantissime cose da fare e da vedere, tutte a ingresso gratuito - commentano il sindaco Sara D'Ambrosio e l'assessore alla promozione del territorio e al commercio Adamo La Vigna -. Quest'ultimo è un aspetto importante perché riusciamo, ancora una volta, a offrire al territorio un altro momento di aggregazione, di festa e di divertimento, disponibile e accessibile a tutti. Il format è quello che sa unire la qualità al gioco e allo stare insieme, secondo una strategia ormai collaudata che vogliamo sempre più diventi il nostro stile distintivo anche per il futuro. La collaborazione con Lucca Comics&Games, poi, proprio nei giorni in cui la grande manifestazione è in corso a Lucca, è un'altra conquista ottenuta, perché anche in passato abbiamo sempre sostenuto l'opportunità di creare una collaborazione, un ponte ideale, tra noi e Lucca nel nome della magia e della bellezza dei Comics, di cui siamo perfettamente parte visto che anche il nostro paese in quei giorni sarà pacificamente invaso da tanti turisti e visitatori che ogni anno si appoggiano su Altopascio per dormire".

Soddisfazione, infatti, è stata espressa anche da Lucca Crea, sempre più favorevole a creare collaborazioni e radicamenti con il territorio della Piana: "poter creare qualcosa di bello, di artistico e di innovativo per la nostra comunità di appartenenza è una sfida che ci anima e ci impegna ogni giorno - commentano dalla società -. Tra i nostri obiettivi c'è anche la volontà di avviare collaborazioni con gli enti del territorio e l'evento organizzato ad Altopascio va proprio in questa direzione: non è solo la paura, la magia e il divertimento a tenere insieme la manifestazione, ma anche una accurata ricerca artistica, affinché sia sempre la qualità il filo conduttore delle iniziative che vedono l'amichevole collaborazione di Lucca Comics&Games".

IL PROGRAMMA. Altopascio Horror Night Show si sviluppa per tutto il centro del paese. La casa della paura e il percorso horror con i 100 passi nelle tenebre si snoderà tra Corticella, Mediateca e Pellegrinatio, in piazza Ospitalieri: un'ambientazione di assoluta paura terrà col fiato sospeso i visitatori. In piazza della Magione, invece, è prevista l'area spettacoli, con l'Inquisizione, la Macchina del tempo di Mr. Davium magic show, It PennyWise, la Gatta Morta e il Rituale Vichingo. In Sala Granai troverà spazio l'Escape Room, il gioco di logica nel quale i concorrenti, una volta rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via d'uscita utilizzando ogni elemento della struttura e risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli. L'area street food è in piazza Vittorio Emanuele, mentre la Girlesque street band girerà per tutto il paese. La manifestazione si sposta quindi in piazza Tripoli con la War machine team show e in via Cavour con The Walking Dead Zombie Apocalisse e l'area bambini. Sono inoltre previsti animazioni dedicate ai più piccoli, truccabimbi a tema horror, set fotografici a tema, area vichinghi. Anche i negozi del centro prenderanno parte alla festa e rimarranno aperti fino a tarda notte, per un Halloween davvero per tutti i gusti, con tante proposte, cene, aperitivi e vetrine a tema.

Per ulteriori informazioni: pagina Facebook Comune di Altopascio.