Anche domani da Capannori navetta gratuita per i Comics

sabato, 2 novembre 2019, 14:16

Si può fare la spesa con i punti assegnati dal Comune in base alla numerosità e al fabbisogno alimentare. Il vice sindaco Francesconi: "Una realtà molto importante del territorio che svolge una rilevante funzione sociale"

sabato, 2 novembre 2019, 14:06

Sono state elevate in due mesi nella zona di San Colombano. Gli autori sono stati sanzionati con 300 euro. L'assessore Del Chiaro: "Non ci sono scuse per gli incivili. E' una questione non solo di decoro ma anche di rispetto nei confronti di tutti i cittadini che effettuano la raccolta...

sabato, 2 novembre 2019, 10:27

Un invito rivolto a tutta la cittadinanza, affinché le celebrazione per la Giornata delle Forze Armate e la Festa dell'Unità nazionale siano partecipate da quante più persone possibili

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:50

I proprietari dovranno pagare meno, perché l'Imu sarà per terreni agricoli. Dopo l'adozione sarà ancora possibile presentare domande di stralcio. L'assessore Del Chiaro e la consigliera Amadei: "Abbiamo recepito le esigenze della popolazione, in un'ottica di riduzione del consumo del suolo"

giovedì, 31 ottobre 2019, 13:15

L'ex sindaco di Porcari, Alberto Baccini, interviene per esprimere il suo impegno nella formazione politica "Italia Viva" di Matteo Renzi

giovedì, 31 ottobre 2019, 11:27

'Finanza etica e sostenibilità a prova di futuro' questo l'importante e attuale tema della tavola rotonda in programma mercoledì 6 novembre alle ore 16.00 ad Artè promossa da Fondazione Finanza Etica, Scuole popolari di Economia in collaborazione con il Comune di Capannori e l'Associazione culturale Nuove Tendenze di Lucca