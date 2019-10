Assegnata a Afif Wesal e Lidia Maria Radoi la borsa di studio "Ilio Micheloni"

Altri articoli in Piana

sabato, 26 ottobre 2019, 14:22

Un nuovo ecografo di ultima generazione per la Misericordia di Altopascio, che potrà così offrire servizi ancora più completi e di qualità ai cittadini che si recheranno al poliambulatorio specialistico di via Marconi

sabato, 26 ottobre 2019, 12:54

L'amministrazione comunale di Capannori in occasione della manifestazione 'Lucca Comics & Games' ha istituito un servizio di trasporto pubblico gratuito per raggiungere Lucca nei giorni di venerdì 1 novembre e domenica 3 novembre potenziando la navetta n.6 che fa capolinea in piazza Aldo Moro

sabato, 26 ottobre 2019, 10:32

Mancava ancora un dettaglio per completare la rotatoria appena realizzata a Rughi: l'olivo piantato al centro dell'aiuola. Adesso l'albero c'è, come previsto dal progetto originario

sabato, 26 ottobre 2019, 09:14

Immensa delusione e amarezza per i tanti genitori della scuola Primaria di Porcari che, mentre erano in attesa di un'assemblea pubblica richiesta con 200 firme, si sono invece ritrovati approvato in Consiglio d' Istituto il progetto che prevede il pranzo in classe.

venerdì, 25 ottobre 2019, 20:02

Il gruppo consiliare di Capannori "Lega per Salvini Premier" interviene con una nota dopo l'ultimo consiglio comunale

venerdì, 25 ottobre 2019, 16:23

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla via Pesciatina a Lappato. Un'auto è finita contro un muro al lato della strada e il conducente è stato trasferito con l'elicottero Pegaso a Pisa