Piana



Auto contro un muro, grave il conducente

venerdì, 25 ottobre 2019, 16:23

di eliseo biancalana

Grave incidente oggi pomeriggio verso le 14.45 sulla via Pesciatina a Lappato (Capannori), in corrispondenza con la via laterale Scioppato. Un'auto, una Dacia Logan MCV, condotta da un uomo di 55 anni, è finita contro un muro dopo aver urtato con un furgoncino.

Le condizioni del ferito sono apparse subito gravi ai sanitari. L'uomo ha subìto un forte trauma facciale, la frattura del femore, la rottura della clavicola e lesioni addominali. È stato quindi trasferito con l'elisoccorso Pegaso 3 all'ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e l'ambulanza medicalizzata del Turchetto.

L'episodio ha provocato il rallentamento del traffico lungo la via Pesciatina, anche perché la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi, effettuati dalla polizia municipale di Capannori. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.

Alcuni residenti della zona, intervenuti sul luogo dell'incidente, hanno lamentato la scarsa sicurezza del tratto della Pesciatina che attraversa il paese.