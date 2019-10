Piana : porcari



Baccini: “Perchè mi impegno con “Italia Viva”

giovedì, 31 ottobre 2019, 13:15

L'ex sindaco di Porcari, Alberto Baccini, interviene per esprimere il suo impegno nella formazione politica "Italia Viva" di Matteo Renzi.

"Siamo dunque alla nascita di Italia Viva che arriva, a mio parere, con un po’ di ritardo ma finalmente arriva….

Giorgio Gaber diceva che per fare una rivoluzione era necessario “mangiare un’idea”…..ecco bisognava aver capito la sera del 4 dicembre 2016 che il PD non aveva mai “mangiato” l’idea di una sinistra del XXI secolo, moderna e riformista, con una leadership molto diversa da quelle del passato e con una prospettiva che la poneva finalmente come forza strutturalmente maggioritaria nel Paese.

Paradossalmente il limite del periodo “renziano” è stato quello di aver provato a ragionare con la mente proiettata a 20-30 anni a venire ma accade spesso che anticipare troppo il futuro può generare il rigetto da parte del presente e così è puntualmente avvenuto, soprattutto dentro il Partito Democratico!

E’ dunque la sera del 4 dicembre 2016 che ha chiuso un percorso e forse un’epoca ed è stata anche questa la ragione del mio addio al PD più di una anno fa. Oggi i fatti fanno giustizia della mia decisione perché di fatto si sancisce lo scioglimento di un matrimonio mai consumato…..

Nel merito delle prospettive politiche e culturali del nuovo movimento Io penso si debba partire dalla constatazione che la nuova frontiera di una certa politica ad ogni livello sia ormai la cancellazione del concetto di responsabilità individuale. Per accattivarsi il consenso tutto diventa lecito, anche il fatto di concedere una sorta di salvacondotto o di assoluzione collettiva per ogni colpa “privata” che viene sistematicamente addebitata a qualcuno o a qualcosa di “pubblico”, quindi di impalpabile o indefinito, da individuare come responsabile al posto tuo.

E’ il cancro del populismo moderno che tutti assolve perché a tutti deve dare ragione, dove l’etica della responsabilità svanisce per essere sostituita da una più comoda ricerca di colpevoli, veri o immaginari che siano. Dove il messaggio mellifluo e suggestivo che passa è che noi saremmo un meraviglioso Paese di 60 milioni di persone per bene tutti vittime di qualche migliaio di farabutti che sarebbero i politici o i rappresentanti della casta!

E’ quasi un virus culturale, penetrante e pericoloso, che sta avvelenando una intera generazione e non deve essere assolutamente sottovalutato ma, al contrario, combattuto con forza.

Questo metodo, anche nel passato ma in forme diverse, è sempre stato funzionale a nascondere le proprie incapacità e i propri fallimenti e può indurre molti ad evitare sempre di più impegno e sacrificio dal momento che tutte le difficoltà non dipendono più da te ma da un establishment ostile (falso o virtuale non importa) che soffoca ogni tua iniziativa o aspirazione.

Italia Viva si dia dunque un progetto ideale ambizioso e, a mio parere, pieno di fascino: sia il partito o il movimento che rimette al primo posto la capacità di libera scelta di ogni uomo e di ogni donna, esalti il coraggio delle decisioni e il senso di responsabilità individuale e soprattutto sia il punto di riferimento di tutti coloro i quali non danno sempre “la colpa agli altri”!

Questa è una battaglia culturale che vale la pena di combattere anche perché essere responsabili vuol dire essere liberi e chi non si assume la responsabilità delle scelte e rimanda sempre ad altri colpe e inefficienze lo fa per due motivi, o perché è un incapace o perché non è libero!"