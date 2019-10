Piana



Baldassarri Cavi, i sindacati: "Dopo aver toccato il fondo si scava"

sabato, 19 ottobre 2019, 09:38

Durissimo comunicato delle segreterie territoriali Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec contro l'azienda Baldassarri Cavi.



"Dopo aver toccato il fondo si scava - attaccano i sindacati in una nota -. Si può riassumere così l'atteggiamento della Ditta Baldassari Cavi Spa dopo il grave infortunio dei giorni scorsi ad un lavoratore del sito di Marlia dell'azienda Baldassari Cavi (ennesimo infortunio avvenuto in questa azienda, dal 2017 ad ora ne contiamo già oltre 40, un numero che risuona come un bollettino di guerra se pensiamo che siamo in provincia di Lucca alle soglie dell'anno domini 2020), le oo.ss. territoriali e la rsu aziendale hanno proclamato per oggi (ieri ndr) uno sciopero di 8 ore con astensione dall'attività lavorativa per l'intera giornata e turnazioni".



"Sciopero - proseguono i sindacati - che come detto dai nostri comunicati precedenti serve a dire basta ad un azienda che dopo la chiusura del sito di S.Donato, convogliando quei macchinari all'interno dei siti di Marlia e Lammari, oggi non basa più la sua attività lavorativa sul rispetto delle più elementari norme di sicurezza. Dalle assemblee straordinarie e soprattutto dalla grande partecipazione dei lavoratori allo sciopero, al quale, i diretti di produzione hanno aderito in maniera quasi totale, si denota una forte presa di posizione di tutte le maestranze".

"Non è concepibile - sostengono i sindacati -, alle soglie del 2020, non aver la certezza di tornare a casa da lavoro nella solita condizione dalla quale vi si è usciti. I lavoratori della Baldassari Cavi hanno detto definitivamente basta, la sicurezza viene prima di tutto!!! Ribadiamo, con lo sciopero, la nostra volontà di intraprendere un percorso su ambiente, salute e sicurezza, che diventi il più virtuoso possibile, un percorso che deve essere affrontato assieme, da oo.ss., lavoratori, azienda, Confindustria ed enti preposti. Ma... in questa giornata di rivendicazione, come da titolo, l'azienda continua a dimostrare chi è...."



"In barba alle vigenti normative - continua la nota -, in pieno stile antisindacale 'anni 50', costringe i lavoratori che, ahinoi, sono più ricattabili, con la speranza di un posto fisso, lavoratori somministrati a tempo determinato, a doppi turni, per sopperire alle assenze dovute dallo sciopero in atto, contravvenendo anche alla regola dell'obbligo di 11 ore di stacco tra un turno e l'altro. Durante uno sciopero per ribadire la necessità di sicurezza sul posto di lavoro, l'azienda continua a violare volontariamente e indiscriminatamente quelle che sono le norme riguardanti sicurezza e riposo psicofisico dei lavoratori".



"Abbiamo già segnalato con una diffida questo atteggiamento sia all'azienda che agli enti di sorveglianza preposti - concludono i sindacati -. Noi, con i lavoratori tutti, siamo pronti ad affrontare un percorso che sarà lungo, complicato e dispendioso, per portare la questione sicurezza intesa come ambiente di lavoro, comportamenti e buone prassi, in un alveo di normalità, la ditta Baldassari Cavi?"