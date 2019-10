Piana



Bama affronta l'Olimpia Legnaia

venerdì, 25 ottobre 2019, 11:07

Bama che cerca di dare continuità al bellissimo, e da nessuno pronosticato, blitz di La Spezia di domenica scorsa. Una vittoria che é stato come unguento balsamico sulla ferita derivante dalla scellerata sconfitta casalinga con Siena sette giorni prima. Due punti giunti al termine di un match giocato ad alta intensità difensiva e tiri giusti al momento giusto.



Il quadro vittorioso va anche incorniciato con la prova decisamente sottotono degli avversari e quindi occorre mantenere le stesse prerogative nella difficile gara di domenica pomeriggio, PalaBridge di Ponte Buggianese, ore 18,00. Avversario l'Olimpia Legnaia, autore di un inizio di stagione da leccarsi i baffi: 3 vittorie su 4. Un team che ormai gioca a memoria avendo inserito solamente Innocenti (da da San Vincenzo) al posto di Scali (a Castelfiorentino). Un team di coach Zanardo fa dell'intensità difensiva sempre al limite del fallo la sua maggior prerogativa. Oltre al fatto di gettarsi a rimbalzo su ogni pallone come non ci fosse un domani e cercare di attaccare sempre e comunque l'avversario in uno contro uno. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al tiro dei vari Mascagni, Conti e Cambi, nonché alla verve di Nardi e Del Secco. Per farla breve sarà indispensabile rivedere le stesse intensità e concentrazione ammirate nel Golfo de Poeti. Il tutto unito a grano salis offensivo, con palla viaggiante come un asteroide con destinazione miglior tiro possibile. Rientrerà Trillò, dopo una giornata di squalifica, anche se il classico proverbio "non tutto il male vien per nuocere" si é palesato al PalaSprint di La Spezia.



L'assenza dell'ala/centro rosablu ha concesso più spazio a un Bini Enabulele ottimo sotto i cristalli . Per lui 6 punti e 12 rimbalzi conditi da una buona difesa, seppur con qualche amnesia di troppo, frutto della giovane età. Inutile dire che due punti sarebbero una ciliegina di 4 kg sul dolce rosablu, prima della sosta a seguito di campionato monco (15 squadre). Arbitreranno Frosolini e Sgherri.