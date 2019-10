Piana



Basket Femminile Porcari: cinque vittorie in cinque partite

giovedì, 31 ottobre 2019, 08:55

Un fine settimana più che positivo per il Basket Femminile Porcari con le giovanili che si affermano nei propri campionati di categoria. Cinque vittorie in cinque partite.



Under 13. Jolly Acli Livorno - Bf Porcari 33-42 (7-8; 16-21; 22-29). Luporini 13, Tasha 4, Preda 3, Souaba 6, Tovani 5, Cattani, Tognetti, Marsili 7, Obioha, Giori 4. All. Salvioni.



Buona prestazione per le più piccole che si presentano al basket agonistico andando a vincere sul parquet del Jolly Acli Livorno. Una gara tirata, ma comunque controllata fin dall’inizio, conclusa con un risultato positivo che porta entusiasmo per l’esordio casalingo di sabato 2 novembre con la P.F. Pisa Bianca (ore 18.30).



Under 14. Bf Porcari – Basket Reggello 44-32 (12-9, 18-15, 29-21). Il tabellino: Tasha, Veroni 2, Souaba 2, Tovani 5, Marsili 5, Cavalzani 5, Giorgetti 2, Spitaletto 4, Uberti 2, Leli, Ndiaye 13, Terbraake 4. Coach Salvioni.



Bel successo anche per le Under 14 che al Palasuore piegano Reggello in un match sempre guidato dalle gialloblu che sono riuscite a prendere un vantaggio più largo dopo l’intervallo.

Prossimo impegno domenica alle 9.30 a Prato.



Under 16. Pall. Massa - Bf Porcari 28-113 (12-34; 19-65; 24-85).



Donatini F. 7, Bianchi 8, Melchino 19, Menchini 4, Donatini A. 15, Diroma 4, Vasilache 22, Giuliani 17, Piga 4, Stefani 4, Gaina 9. All. Taddei.



Pronto riscatto per le under 16 che nel nuovo palazzetto dello sport di Massa, hanno la meglio sulla locale squadra. Gara praticamente chiusa già al termine del primo quarto, ampio il divario tecnico. Domenica 3 novembre un’altra trasferta, questa volta a Prato (ore 11.30).



Under 18. Bf Porcari - Pf Montecatini 63-52 (18-14; 36-31; 48-42). Spinetti, Martini, Da Prato, Granata, Bartoli 31, Marcucci 2, Fusco 6, Manzoli 2, Tocchini, Del Carlo 8, Del Frate 14. All. Corda. Bene anche le under 18 nella prima al Palasuore. In un bell’incontro, dove il risultato finale è sempre stato aperto, sono state le ragazze di Porcari ad esultare per la vittoria. Ottima prestazione di tutto il gruppo che fa ben sperare per i prossimi impegni. Appuntamento per confermare quanto di positivo è stato visto in questo match lunedì 4 novembre (ore 21) nella gara interna con il Bf Pontedera.



Promozione. Bf Porcari - Pistoia Basket Junior 58-44 (15-9; 39-18; 49-26). Petroni 2, Peri 1, Fusco, Castiglioni 19, Belfiori 9, Casentini 3, Parlanti 12, Giovacchini 5, Del Frate 5, Bendinelli 2, Baroni, Giusti. All. Corda.



Le ragazze della prima squadra iniziano il loro campionato battendo il Pistoia Basket Junior. Pochi problemi per il collettivo di coach Corda che già dai primi minuti riesce ad incanalare la gara sul giusto binario. Adesso una sosta per poi tornare il 10 novembre in casa dell’Amodamia San Vincenzo.