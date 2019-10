Piana



Cartiera Pieretti: "Qualsiasi azione intrapresa è finalizzata al salvataggio di più posti di lavoro possibilità"

martedì, 1 ottobre 2019, 17:05

"A riscontro dei servizi di stampa che danno voce alle associazioni sindacali, con la presente si desidera offrire una lettura diversa dei recenti avvenimenti con specifico riferimento all'incontro avvenuto con il commissario dottor Luca Citti" esordisce il comunicato congiunto delle aziende Pieretti - Cama.



"Nello specifico - prosegue il comunicato - si vuole informare tutte la parti coinvolte che qualsiasi azione intrapresa è finalizzata al salvataggio di più posti di lavoro possibili, va da sè che la subentrante CAMA S.r.l. per dare un futuro certo all'azienda non può fare "copia/incolla" dell'organico di Cartiera Pieretti S.r.l. per due motivi congiunti e oggettivi, non si può replicare un format che genera perdite e il piano industriale di CAMA S.r.l. è sostanzialmente diverso da quello di Pieretti S.r.l., essendo CAMA S.r.l. un'azienda con un format innovativo che lavorerà con un modello del tipo "just in time". Non esistono oggettivi motivi di preoccupazione in merito alla continuità aziendale perché c'è una concreta volontà politica di trovare una soluzione, CAMA S.r.l. ha un piano industriale che prevede una "road map" di 24 mesi per aggiornare gli impianti e per tornare ad una produzione continua, con l'evidente prospettiva di creare in futuro anche nuovi posti di lavoro".



"Per arrivare a risultati concreti occorre smorzare "la tensione", non certo alimentarla - è scritto nel comunicato congiunto -, perché qualsiasi risultato può essere ottenuto con la convergenza ed il dialogo. CAMA S.r.l. ha presentato un business plan, ha detto chiaramente che è sensibile alle tematiche ambientali e quindi si adopererà per realizzare una produzione sempre più attenta all'ambiente, si vuole tutelare un patrimonio di cultura le cui prime tracce risalgono al 1.307 quando fu creata la "Corporazione dei Cartolai a Lucca", si vuole operare in modo etico e solidale ma esiste la evidente necessità di creare un "circolo virtuoso" che riesca a generare le risorse idonee per lo sviluppo. Eventuali incomprensioni che si sono create tra le parti sono ampiamente superabili con una fattiva collaborazione, si rimane oggettivamente ottimisti perché le soluzioni proposte sono le uniche ragionevolmente applicabili, quando bisogna affrontare i nodi di un rilancio aziendale i margini di manovra sono negli ambiti di paletti ben precisi, frutto di analisi e proiezioni, quindi per il bene comune occorre adeguare le azioni alle scelte idonee, per garantire un futuro all'attività e quindi serenità e tranquillità alla forza lavoro".