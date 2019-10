Piana



Caruso (Lega): “Capannori si opponga alla macellazione Halal”

venerdì, 4 ottobre 2019, 17:36

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso ha presentato una mozione per impegnare la giunta comunale di Capannori a non somministrare nelle mense cittadine carne proveniente dalla macellazione Halal e ad assumere iniziative concrete con il Parlamento e con il Governo per l’estensione generalizzata del divieto della macellazione senza stordimento.

"Ho sempre ritenuto, afferma il consigliere Caruso, che gli animali hanno una propria specifica dignità in quanto esseri viventi e senzienti.

Non a caso, l’ordinamento giuridico italiano sanziona le condotte lesive della vita, dell’integrità fisica e del benessere degli animali con norme poste, appunto, a tutela della dignità di esseri viventi degli animali.

In questo contesto, la macellazione degli animali destinati all’alimentazione umana deve avvenire previo stordimento ovvero con la perdita di coscienza e di sensibilità mantenuta fino alla morte con l’eccezione della macellazione prescritta da riti religiosi.

E’ il caso della macellazione Halal nella quale lo stordimento non è praticato in quanto l’animale deve morire per dissanguamento mentre è integro e cosciente.

Si tratta, sostiene Caruso, di una pratica barbara e crudele che infligge inutili sofferenze e ripugna alle coscienze di molti in quanto all’animale è inferto un taglio netto e preciso alla gola con un coltello affilato ma, poiché gli animali non sono immobilizzati meccanicamente, spesso accade che il processo di dissanguamento rallenti con conseguente inutile prolungamento dell’agonia del povero animale.

La deroga al generale obbligo della macellazione previo stordimento prevista per i riti religiosi, contrasta non solo con il sentimento diffuso ma anche con il principio del benessere animale che è un valore condiviso nell'Unione Europea in quanto sancito dal protocollo n. 33 allegato al trattato istitutivo della Comunità Europea oltre che, come abbiamo visto, con le leggi italiane e, pertanto, è necessario che i fruitori della pratica in questione si adeguino al prevalente sentire della comunità in cui vivono.

Per queste ragioni, conclude Caruso, ho ritenuto opportuno avviare a Capannori un percorso di sensibilizzazione diretto a tutelare la dignità di esseri viventi degli animali con la richiesta all’amministrazione comunale di non somministrare nelle mense cittadine carne macellata con il metodo Halal e di attivarsi per favorire l’estensione generalizzata del divieto della macellazione senza stordimento".