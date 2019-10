Piana : capannori



Caruso (Lega): “Insoddisfatto della risposta su assi viari, chiederò consiglio aperto ai cittadini”

giovedì, 17 ottobre 2019, 12:05

Il consigliere comunale della Lega di Capannori, Domenico Caruso, interviene dopo aver presentato un'interrogazione sugli assi viari.



"Gli assi viari - esordisce - rappresentano per Capannori la questione politica più rilevante per i riflessi che l’opera avrà sull’economia locale, sull’ambiente, sul territorio, sulla viabilità e non per ultimo sulle posizioni giuridiche dei circa 600 cittadini capannoresi che saranno espropriati e di altri ancora che subiranno inevitabilmente limitazioni nel godimento dei propri beni".

"Ed è per questo motivo - afferma il consigliere - che ho presentato nel mese di giugno una interrogazione al sindaco Menesini per conoscere il contenuto delle modifiche proposte dal comune al progetto definitivo di Anas presentato a marzo".

"Una interrogazione - prosegue Caruso - a cui ha risposto ma sarebbe più corretto dire non ha risposto l’assessore all’ambiente dal momento che è stato ignorato il punto più rilevante ovvero la specifica domanda se le varianti proposte dal Comune di Capannori siano di portata tale da trasformare un progetto troiaio (Menesini dixit) in un elaborato capace di tutelare l’ambiente, rispettare il territorio, risolvere il problema del traffico nella piana. Il punto è proprio questo poichè, per legge, le osservazioni non possono essere di entità tale da modificare sostanzialmente il progetto definitivo. Sugli assi viari, spiace constatare, il Sindaco Menesini ha assunto posizioni contrastanti: a marzo favorevole se venivano accolte le sue osservazioni (che per legge possono apportare solo modifiche non sostanziali al progetto); a maggio nettamente contrario; a luglio di nuovo favorevole previo accoglimento delle osservazioni. Certamente, molto ha influito la campagna elettorale ed è significativo che il sindaco di Capannori si sia smarcato dalle posizioni assunte dal Sindaco di Lucca salvo poi avviare, ad elezioni avvenute, la necessaria interlocuzione con il comune capoluogo favorevole alla realizzazione dell’opera infrastrutturale".

"Ecco perché, in consiglio comunale - conclude Caruso - ho invocato chiarezza e per queste ragioni chiederò un consiglio comunale straordinario aperto per consentire la partecipazione e gli interventi dei cittadini che vogliono esprimere la loro opinione sulla fondamentale questione degli assi viari. Sarà l’occasione, conclude Caruso, per sapere finalmente se il Sindaco Menesini è contrario o favorevole alla realizzazione dell’opera".