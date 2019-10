Piana



Caruso (Lega): "Lavori di riqualificazione di Capannori centro? Siamo ancora a cara madre"

venerdì, 25 ottobre 2019, 14:03

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso commenta i progetti di riqualificazione di Capannori centro annunciati dal sindaco Menesini ad Artè giovedi 23 ottobre:

Tu ne quaesieris, scire nefas (tu non domandare, non è concesso sapere) diceva Orazio a Leuconoe e dicono lo stesso gli assessori della giunta Menesini quando, nel rispondere alle interrogazioni, invitano i consiglieri di opposizione ad andare sul sito internet del Comune o ai dibattiti pubblici per trovare una risposta alle domande sui temi di interesse generale che, a quanto pare, non meritano di essere ampiamente dibattuti in consiglio comunale.

Per sapere di più sui lavori di riqualificazione del centro di Capannori, esordisce Caruso, ho assistito all’incontro pubblico ad Artè nel quale il sindaco Menesini ha promesso di tutto e di più: il nuovo polo scolastico che prevede l’abbattimento e la ricostruzione della scuola media e del liceo scientifico, la cittadella e il palazzetto dello sport, nuovi sistemi di illuminazione ed efficientamento energetico, interventi connessi al raddoppio ferroviario, riqualificazione degli edifici, nuove piste ciclabili, e tanto altro ancora grazie a finanziamenti BEI, fondi PIU ed a risorse a carico del Comune per oltre 4 milioni di euro che nelle intenzioni del Sindaco dovrebbero rivoltare la città come un calzino.

Peccato che il tutto sia ancora nella fase dell’incipit come quando, nelle lettere di un tempo si iniziava scrivendo “cara madre, sto bene” e poi c’erano incertezze su come completare il resto della missiva.

Nel caso dei lavori di riqualificazione, afferma Caruso, mancano certezze sull’effettivo cronoprogramma delle opere ovvero indicazioni precise sui tempi di approvazione dei progetti definitivi, sull’inizio dei lavori, sulla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie a carico del Comune che non devono essere state già impegnate per altre opere considerato che molti degli interventi annunciati non sono compresi nei piani strategici in essere a cui si aggiunge l’incertezza sulle opere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche, parte integrante del DUP, che ancora non è stato presentato dalla Giunta per l’approvazione da parte del consiglio comunale nonostante la scadenza del 31 luglio.

Sarebbe auspicabile da parte dell’amministrazione Menesini mantenere una certa prudenza annunciando non le semplici intenzioni che da sempre lastricano la via dell’inferno ma l’avvio effettivo dei lavori per non generare aspettative nei cittadini che potrebbero rimanere deluse.

Ha senso sbandierare la costruzione ex novo del liceo Majorana senza indicazioni sulle tempistiche quando gli studenti saranno costretti a passare l’inverno all’interno dei container?

La campagna elettorale è finita da un pezzo e sarebbe opportuno, conclude Caruso, occuparsi con maggiore attenzione dei problemi concreti come quello del ritardo nei pagamenti dei fornitori.