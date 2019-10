Piana



Cimitero di Altopascio, via anche i portalampada. Lega: "Servono le telecamere"

venerdì, 18 ottobre 2019, 18:29

Ad intervenire sulla questione sono i due consiglieri comunali Simone Marconi e Francesco Fagni della Lega di Altopascio.



"Non bastassero le indebite sottrazioni di vasi e piante posati sulla tomba dei defunti - affermano -, adesso c'è chi non disdegna di asportare anche i portalampada. E' quanto accaduto questa settimana a decine di famiglie che hanno i propri cari nei cimiteri di Altopascio e Badia Pozzeveri. Sono gesti decisamente indegni che puntualmente restano impuniti. Solo un anno fa questa ammistrazione comunale a guida Pd ha approvato l'aumento delle tariffe cimiteriali. Ad oggi non si ha traccia della costruzione di nuovi loculi (mancano i forni) e quindi ci chiediamo: come vengono utilizzati questi soldi? Un'idea potrebbe essere quella di installare delle telecamere di videosorveglianza nei cimiteri, tipo fototrappole, analogo sistema utilizzato contro l'abbandono dei rifiuti".



"Abbiamo già invocato più volte l'acquisto di telecamere - concludeono - ma tuttora restiamo in attesa di vedere un impegno di spesa in tal senso. Sono cose che costano poco ma che incidono invece molto sulla quotidianità e sul rispetto dei nostri cari."