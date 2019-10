Piana



Classi in visita allo stabilimento Smurfit Kappa di Marlia

mercoledì, 2 ottobre 2019, 16:38

Per la prima volta una scuola ha potuto vedere da vicino il ciclo virtuoso della raccolta differenziata "porta a porta" che viene messo in campo a Capannori. Stamani (mercoledì) due classi prime della scuola secondaria di primo grado di Camigliano hanno infatti fatto visita allo stabilimento di Marlia della Smurfit Kappa Recycling. Ad accompagnarle nel tour, svoltosi nell'ambito di "Puliamo il mondo", c'erano l'assessore all'ambiente Giordano Del Chiaro, il consigliere comunale Guido Angelini, la presidente di Legambiente Capannori e Piana Lucchese, Maria Cristina Nanni, altri membri dell'associazione e rappresentanti di Smurfit Kappa.

Alla piattaforma di riciclo di Marlia, infatti, Ascit conferisce la carta raccolta nel territorio di propria competenza. Qui, dopo essere stata selezionata e pressata, viene inviata a un altro impianto, poco distante, che si trova in provincia di Lucca, per essere riciclata e riutilizzata. Un esempio di economia circolare a chilometri zero che gli studenti hanno particolarmente apprezzato.