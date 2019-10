Piana



Cominciata la sistemazione dei prefabbricati per 5 classi del Liceo scientifico 'Majorana' di Capannori

lunedì, 21 ottobre 2019, 15:33

Sono arrivati oggi, lunedì 21 ottobre, a Capannori, i primi moduli abitativi prefabbricati in cui saranno ospitate, a rotazione, alcune classi del liceo scientifico 'Majorana'. A fornirli la ditta New House di Fedegara di Medesano (Parma) che ha vinto l'appalto complessivo della Provincia di Lucca attraverso cui, con un investimento di 166mila euro di Palazzo Ducale per il noleggio, saranno collocati, appunto, i moduli per 5 classi del Majorana e 7 classi dell'Iti Fermi di S. Filippo a Lucca che arriveranno, invece, nei prossimi giorni.

Il posizionamento dei moduli abitativi negli spazi del liceo scientifico capannorese, il montaggio e l'allaccio ai servizi già precedentemente predisposti dalle ditte incaricate dalla Provincia durerà un paio di settimane.

Nel frattempo, così come da accordi presi con la dirigenza scolastica, l'attività didattica del Liceo (dove studiano 650 ragazzi e ragazze) è stata avviata grazie ad un riorganizzazione logistica provvisoria proprio in attesa della disponibilità dei moduli prefabbricati.

"Con l'arrivo dei prefabbricati al 'Majorana' - afferma l'assessore alla scuola del Comune di Capannori, Francesco Cecchetti - andiamo a risolvere la questione degli spazi necessari a seguito dell'incremento degli iscritti al liceo scientifico e quindi dando una risposta concreta alle nuove necessità grazie al qualificato lavoro didattico realizzato dal corpo docente. Nei prossimi giorni, inoltre, partirà l'iter per la realizzazione del nuovo edificio scolastico che accoglierà sia la media Piaggia, sia il liceo Majorana per il quale il Comune di Capannori ha ottenuto 12 milioni di euro di finanziamento grazie ai mutui Bei" .