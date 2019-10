Piana



Comitati ambientali: "Termovalorizzatori, la nostra terra non diventi il luogo dove si smaltiscono plastiche e scarti"

venerdì, 11 ottobre 2019, 08:51

Lettera aperta del Coordinamento dei comitati ambientali della Piana al presidente della sezione carta e cartotecnica di Confindustria Toscana nord.

"Da decenni conviviamo con decine di aziende cartarie. Queste producono, creano occupazione e alterano il nostro ambiente. Eppure non abbiamo mai chiesto di chiuderle piantando aiuole fiorite al loro posto. In silenzio abbiamo sopportato gli odori molesti che talvolta si sprigionano dalle loro vasche ammorbando l'aria circostante, o altre zone più lontane in ragione di dove i venti del momento li trasportavano.



A causa degli enormi prelievi di acqua, abbiamo assistito a malincuore sparire le risorgive che alimentavano i nostri fossi e canali e abbassare paurosamente il livello di falda procurando preoccupanti lesioni alle nostre abitazioni. Mentre le Istituzioni internazionali mettono in guardia contro il riscaldamento dell'atmosfera, dai camini delle cartiere vediamo uscire “ le fumane”, enormi masse di vapore che ogni giorno si riversano nell'aria alterandone il microclima . Ma una petizione firmata da oltre cento medici di base e primari ospedalieri della Piana allarmati dal crescente numero di allergie e patologie dell'apparato respiratorio ci ha spiegato che é nel periodo autunno-invernale che queste diventano particolarmente insidiose, inglobando i microinquinanti e formando così un pericoloso aerosol.



Con le odierne tecnologie sarebbe possibile raffreddare e condensare questi fumi recuperando l'acqua da reimmettere nel ciclo produttivo, risparmiando danni all'ambiente e alle falde.

Ma niente di tutto ciò é stato fatto, eppure le popolazioni locali non sono insorte valutando che l'occupazione é importante anche a scapito, talvolta, della stessa salute. L'inquinamento dell'atmosfera da polveri sottili ha regalato alla nostra piana il triste primato degli sforamenti, e per questo la Regione Toscana é stata sanzionata dalla Comunità Europea. Eppure buona parte del traffico pesante, che tali polveri produce, potrebbe essere ridotto spostando su rotaia il trasporto della produzione.



Le Istituzioni locali hanno espropriato terreni ai contadini per realizzare uno scalo merci che ci sembra sottoutilizzato e tronchetti ferroviari addirittura mai entrati in funzione. Sappiamo dell'importanza che il nostro distretto cartario svolge nel riciclo della carta proveniente da tutta Italia e di molta altra dal resto del mondo, ma questo a quanto pare non basta agli imprenditori del settore.



Oggi chiedono alle Istituzioni di costruire termovalorizzatori per smaltire i rifiuti prodotti da altre comunità lontane che a noi arrivano mescolati alla carta. Abbiamo sopportato l'impatto che queste produzioni hanno comportato e siamo pronti a continuare a farlo pagandone il pesante tributo, ma “non accetteremo mai” che la nostra terra diventi il luogo ove si smaltiscono le plastiche e tutti gli altri scarti provenienti dal resto del mondo".