Piana



"Commedia teatrale La bottega del caffè" al Rassicurati Montecarlo

mercoledì, 16 ottobre 2019, 14:56

Sabato alle ore 21.15 al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo a Lucca, "La bottega del caffè", la celebre commedia di Carlo Goldoni adattata per l'occasione dall'attore e registra teatrale Giovanni Fochi.

Protagonisti della commedia patrocinata dal Comune di Montecarlo sono dodici attori della compagnia Melampo Teatro e parte del ricavato della serata verrà devoluto a favore della Delegazione Massa-Carrara Lucca della Fondazione ANT Italia ONLUS, che lo utilizzerà per le attività gratuite di assistenza medico-specialistica a casa dei malati di tumore e per la prevenzione oncologica, che svolge sul territorio. Un ringraziamento che viene dal cuore quello della delegata territoriale ANT, rivolto sia all'associazione culturale Melampo Teatro che a tutti coloro che partecipando alla serata contribuiranno a sostenere la Fondazione. «Le nostre attività di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati e alle loro famiglie – ricorda Maria Grazia Menconi – il servizio di accompagnamento dei malati per sostenere le cure, i progetti di prevenzione oncologica e tutto il resto, sono interamente gratuiti». Melampo Teatro oltre a invitare tutti «a partecipare a una serata teatrale il cui scopo è anche quello di sostenere una nobile causa», sottolinea che «oltre a portare la magia del teatro in giro per la Toscana, da anni siamo in prima fila nell'insegnamento della cultura teatrale con corsi per persone di tutte le età». Per informazioni e prenotazioni dei biglietti de "La bottega del caffè" telefonare al numero 338 877 8201





Per informazioni sulla Fondazione ANT Italia ONLUS Delegazione Massa-Carrara Lucca telefonare ai seguenti numeri: 340 9773830 (Stefano Guidoni) 340 4886674 (Maria Grazia Menconi ) o 0585 040532 (sede: via San Remigio di Sotto 16 Località Turano - Massa).