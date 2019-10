Consegnato al noto dj Dome La Muerte il premio "Lucca Underground Festival"

Altri articoli in Piana

lunedì, 28 ottobre 2019, 15:38

Il sindaco Menesini: "Ha una valenza strategica sul piano della mobilità sostenibile perché, permette ai cittadini di raggiungere luoghi strategici di Capannori lasciando a casa l'auto"

lunedì, 28 ottobre 2019, 12:41

Grande partecipazione, sabato pomeriggio, all'inaugurazione del rinnovato Parco della Rimembranza di Colle di Compito interessato da importanti lavori di riqualificazione realizzati dall'amministrazione Menesini

lunedì, 28 ottobre 2019, 12:32

Week-end a tinte fosche per le giovanili del Tau. Si ferma, almeno per questa volta, la cavalcata degli Allievi Elite che si bloccano sull'1 a 2 per la Floria 2000, mentre gli Allievi B sono riusciti a strappare la vittoria dalle mani dello Zenith Audax (3 a 2 per gli amaranto).

lunedì, 28 ottobre 2019, 12:00

Secondo appuntamento mensile con "Il sabato dell'ambiente" l'iniziativa dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nei corsi d'acqua, promossa dal Consorzio di Bonifica con la collaborazione del comune di Capannori e di Ascit e realizzata grazie alla disponibilità dei volontari delle associazioni che collaborano con il Consorzio

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:58

Cambiare le abitudini dei cittadini capannoresi incentivando l’uso dei mezzi pubblici. Questo l’obiettivo di fondo del nuovo servizio di navetta gratuito, inaugurato questa mattina, che collega il nord e il sud del territorio comunale con una corsa ogni ora che, dalle scuole medie di San Leonardo in Treponzio, giunge fino...

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:44

Serata storta e sconfitta casalinga per la Farmacia Biagi Capannori che nella seconda giornata del campionato di Promozione perde contro il Rossoblù Montecatini (52-72). I biancorossi partono avanti nel primo quarto e poi calano sulla distanza lasciandosi sfuggire uno scontro diretto importante in chiave playoff