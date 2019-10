Piana



"Diversi e uguali", Porcari chiude la settimana dedicata alla dislessia

venerdì, 11 ottobre 2019, 09:32

Nella settimana nazionale della dislessia, l’Aid (associazione italiana dislessia) di Lucca ha scelto Porcari per concludere una serie di incontri su questo tema. Una scelta che premia la sensibilità che l’amministrazione comunale ha sempre posto in relazione a queste tematiche. Il convegno, che ha il patrocinio del Comune, si terrà domani, sabato 12 ottobre dalle 9, in Fondazione Lazzareschi.

Dopo l’introduzione della presidente di Aid Lucca, Laura Querzola, ci saranno i saluti da parte del sindaco Leonardo Fornaciari e della consigliera incaricata al sostegno alla disabilità, Eleonora Lamandini. La mattinata sarà dedicata ad una serie di interventi di illustri medici psicologi, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 15, sono in programma due laboratori, uno per gli insegnanti e uno per i genitori, condotti da esperti del settore.

“Siamo felici ed orgogliosi come amministrazione di poter ospitare l’evento conclusivo di una settimana così importante – commenta l consigliera Lamandini – e lo facciamo perché crediamo fortemente che sia fondamentale prestare attenzione a queste tematiche e divulgare cultura che permetta di realizzare quegli obiettivi che ad una comunità come quella di Porcari stanno veramente a cuore, ovvero la promozione dell’equità e dell’inclusione, il riconoscimento della diversità come opportunità e come risorsa”.