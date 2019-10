Doppio taglio del nastro al Camelieto del Compitese

Altri articoli in Piana

giovedì, 17 ottobre 2019, 15:44

Saranno 90 i banchi ambulanti di varie merceologie che si snoderanno sull’asse principale di Marlia, per l’occasione chiusa al traffico da Santa Caterina all’incrocio con viale Europa dalle 8 alle 20

giovedì, 17 ottobre 2019, 15:38

Altopascio, per il terzo anno consecutivo, si trasforma nella lunga di notte di Halloween con Altopascio Horror Night Show. L'appuntamento, totalmente a ingresso gratuito, è per giovedì 31 ottobre con la manifestazione, organizzata dal Comune di Altopascio con l'amicizia di Lucca Comics&Games 2019, che abbraccerà il centro paese dalle 18...

giovedì, 17 ottobre 2019, 12:12

Sta per scattare una vera e propria rivoluzione nella mobilità di Capannori. Dal 28 ottobre entra in servizio Tandem, la nuova navetta con corse gratuite ogni ora, che unirà Marlia con San Leonardo in Treponzio passando per il capoluogo

giovedì, 17 ottobre 2019, 12:05

Il consigliere comunale della Lega di Capannori, Domenico Caruso, interviene dopo aver presentato un'interrogazione sugli assi viari

giovedì, 17 ottobre 2019, 11:25

'Una grande storia del secolo scorso sepolta nel silenzio' è il titolo del secondo incontro del 'Capannori Underground Festival' in programma ad Artè sabato 19 ottobre alle ore 17.15 che vedrà protagonista il noto scrittore di fama internazionale, archeologo e conduttore televisivo Valerio Massimo Manfredi

giovedì, 17 ottobre 2019, 09:32

Pronte al via dei vari campionati le squadre agonistiche del Basket Femminile Porcari. Sono passati quasi due mesi dall’inizio degli allenamenti, ci sono state intense sedute di lavoro in palestra, sono state disputate amichevoli, tornei, le gare di Coppa Toscana e adesso la stagione sportiva entra nel clou con l’inizio...