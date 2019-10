Eccellenza, pareggia il Tau in casa contro il Fucecchio

Altri articoli in Piana

domenica, 6 ottobre 2019, 14:48

Non poteva esserci modo migliore per festeggiare i 25 anni della Maratonina del Campanone. Il piccolo centro lucchese di Lammari è stato invaso dai podisti, che in una giornata dal clima mite si sono dati battaglia per tutti i 21,097 della prova targata Uisp

sabato, 5 ottobre 2019, 19:14

L'assessore Del Chiaro: "Intendiamo cioè favorire una migliore convivenza nella comunità, riconoscendo diritti e doveri"

sabato, 5 ottobre 2019, 18:55

Un appuntamento che si ripete con regolarità, un sabato al mese in cui i volontari di WWF Alta Toscana e dei circoli di Capannori e Valdera di Legambiente si concentrano interamente a fare attività di pulizia e sistemazione delle tre aree umide, autentici gioielli naturalistici

sabato, 5 ottobre 2019, 18:09

I gruppi FI e FDI di Capannori, presenteranno, tramite i loro capigruppo in consiglio comunale Scannerini e Petrini, una interpellanza congiunta per portare alla luce in sede istituzionale il problema e trovare una soluzione

sabato, 5 ottobre 2019, 13:50

Il cantautore livornese Bobo Rondelli e l'archeologo e scrittore di fama nazionale Valerio Massimo Manfredi sono gli ospiti più importanti di "Capannori Underground Festival 2019", la rassegna di "Lucca Underground Festival" che si articolerà in tre appuntamenti il 12, il 19 e il 26 ottobre al teatro Artè e al...

sabato, 5 ottobre 2019, 13:34

Nuovi punti luce in numerose zone di Altopascio. La giunta D'Ambrosio ha approvato il nuovo piano degli interventi, per un totale di 90mila euro, che fa parte del maxi-investimento Citelum (da oltre 3 milioni di euro) per il potenziamento, la riqualificazione e la nuova installazione della pubblica illuminazione su tutto...