Edilizia residenziale pubblica: al via un monitoraggio

martedì, 29 ottobre 2019, 13:31

Maggiore attenzione da parte dell'amministrazione Menesini all'edilizia residenziale pubblica. A questo scopo ieri (lunedì) è iniziato un monitoraggio che interesserà tutti gli alloggi Erp del territorio comunale. Il vicesindaco Matteo Francesconi insieme alla direttrice di Erp Lorenza Cardone e ad un tecnico hanno dato il via ad una serie di visite nei vari complessi di edilizia residenziale pubblica esistenti sul territorio di Capannori. L'obiettivo è duplice. Il primo è conoscere da vicino le condizioni e le eventuali esigenze dei singoli edifici e delle singole abitazioni per stilare un programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da renderli più funzionali e decorosi. Secondo obiettivo è verificare se ci sono situazioni in cui gli alloggi sono abitati da persone o famiglie che non hanno più i requisti necessari per avere diritto a questo tipo di beneficio, individuando gli eventuali 'furbetti' che dovranno lasciare il posto a coloro che versano in reali condizione di necessità.

"Riteniamo importante che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ricevano la necessaria manutenzione, affinché risultino più funzionali, decorosi e sicuri per tutti coloro che vi abitano – afferma il vicesindaco Matteo Francesconi-. Allo stesso tempo è nostra intenzione accertarci che coloro che attualmente vivono in queste abitazioni abbiano ancora i requisiti necessari per usufruire di questo diritto perché vogliamo che le case popolari vadano a coloro che ne hanno veramente bisogno. Il monitoraggio iniziato ieri ha proprio questi due importanti obiettivi. Accanto a questo metteremo in campo un'altra azione volta a consentire una migliore convivenza tra gli inquilini che vivono nello stesso edificio".

L'amministrazione comunale vuole infatti fornire un servizio di mediazione che permetta di risolvere gli eventuali disagi e conflitti che possono venire a crearsi tra le famiglie che vivono queste realtà abitative e quindi garantire loro una migliore qualità della vita.