Farmacia Biagi Capannori inizia con un successo nel derby a Pietrasanta

lunedì, 14 ottobre 2019, 15:42

Il centro di Capannori sarà sempre più a misura di cittadino grazie a una serie di interventi di riqualificazione degli edifici, di potenziamento dei servizi e di miglioramento delle infrastrutture

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:20

Supporto nei compiti, attività ludiche ma anche percorsi artistici, cineforum e molto, molto altro. Tornano anche quest'anno ad Altopascio le attività proposte dal centro di aggregazione Il Magico Mondo, le cui iscrizioni sono già aperte

domenica, 13 ottobre 2019, 16:41

Antonello Semplicioni, presidente Asd Tau Calcio Altopascio chiede una riforma del campionato, nei Giovanissimi B, per fare gironi più equi, valorizzare i ragazzi ed evitare disparità

sabato, 12 ottobre 2019, 15:44

"Il nostro ufficio ambiente sta monitorando con attenzione l'evolversi della situazione. E non escludo che, in accordo con Asl e Arpat, si possa richiedere una bonifica dell'intera zona". Lo ha detto il vicesindaco e assessore all'Ambiente Franco Fanucchi in merito ai ripetuti incendi che sono scoppiati nelle ultime ore in...

sabato, 12 ottobre 2019, 15:22

Matteo Francesconi, vice sindaco con delega alle politiche sociali, respinge con forza le accuse lanciate dal consigliere comunale Domenico Caruso in merito al bando per l’assegnazione dei contributi a integrazione del canone di locazione

sabato, 12 ottobre 2019, 13:03

Si potenzia il servizio che da lunedì gestirà anche le segnalazioni di piccoli rifiuti abbandonati lungo cigli stradali, piazze e aree verdi. L'assessore all'ambiente Del Chiaro: "L'obiettivo condiviso con Ascit è quello di migliorare il decoro dei paesi"