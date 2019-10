Piana



Festeggiati i nonni di Altopascio

mercoledì, 2 ottobre 2019, 15:53

Grande festa per i nonni di Altopascio in Sala Granai. Anche quest'anno, infatti, è tornato il tradizionale appuntamento con la Festa dei nonni della cittadina del Tau, organizzata dall'amministrazione comunale e realizzata grazie al contributo di tante realtà commerciali del paese. Anima della festa è stato, come sempre, Piero Giuntoli, organizzatore della tombola e del ballo ad Altopascio, che tra karaoke, balli di gruppo e grandi risate, ha intrattenuto un bel gruppo di nonni. Insieme con loro, a ricordare quanto ognuno di questi cittadini svolga una funzione sociale e culturale fondamentale per generazioni di ragazzi e di famiglie, c'era l'assessore Ilaria Sorini.

L'amministrazione comunale ringrazia inoltre i panifici, le pasticcerie e le aziende del territorio che anche quest'anno si sono occupati della merenda: Panificio "Il panebuono", Panificio Berra&Toci, Il pane di Miki, Il Buon Pane, Panificio Giannotti, Pasticceria "La Mimosa", Pasticceria "La Loggia", Pasticceria Montanelli, Pasticceria Coviello, Nutrifree, Alpipan, Dieffe Srl.