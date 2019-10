Piana



Finanza etica ed economia sostenibile al centro di un'iniziativa in programma ad Artè

giovedì, 31 ottobre 2019, 11:27

'Finanza etica e sostenibilità a prova di futuro' questo l'importante e attuale tema della tavola rotonda in programma mercoledì 6 novembre alle ore 16.00 ad Artè promossa da Fondazione Finanza Etica, Scuole popolari di Economia in collaborazione con il Comune di Capannori e l'Associazione culturale Nuove Tendenze di Lucca.

L'incontro vuole fare il punto dello stato dell'economia sostenibile, di come si sta sviluppando, delle esperienze e degli ostacoli, e del ruolo della finanza etica per la sua crescita. Al centro ci sarà Banca Popolare Etica, che ha fatto suoi i principi del Manifesto della finanza etica, anche in relazione alla sua presenza sul territorio. I vari esperti coinvolti per l'occasione tratteranno l'economia sostenibile dal punto di vista finanziario, dell'impatto sul territorio e del passaggio dal locale al globale. Un'iniziativa che vedrà coinvolte anche alcune realtà economiche che applicano i principi dell'economia sostenibile per approfondire prospettive, problemi e tutto ciò che può aiutarne la crescita.

L'incontro si aprirà con i saluti del sindaco Luca Menesini e di Giuditta Peliti, referente soci area centro di Banca Popolare Etica. Diversi gli interventi in programma: Marco Frey, docente della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa tratterà gli aspetti più strettamente economici dell'economia sostenibile, della sua attualità e rilevanza e dello stato dell'arte; Rossano Ercolini, coordinatore del Centro di ricerca Rifiuti Zero di Capannori affronterà il tema dell'economia sostenibile come risorsa per raggiungere il traguardo dei rifiuti zero; Alessio Ciacci, ecomanager tratterà dell'economia sostenibile sotto l'aspetto del riciclo e del riuso; Riccardo Dugini di Banca Popolare Etica, responsabile di Reti e canali di relazioni Italia interverrà sul ruolo della finanza etica nella crescita dell'economia sostenibile; Paolo Vierucci, direttore della filiale di Firenze di Banca Popolare Etica parlerà della finanza etica sul territorio. A moderare l'incontro sarà Enrico Fontana, responsabile nazionale dell'ufficio Economia civile di Legambiente e giornalista. Prevista anche la partecipazione di realtà che già operano nell'ambito dell'economia sostenibile, come Caritas Diocesana Lucca (rappresentata da Alessandro Toccafondi) per le iniziative sul territorio in collaborazione con il Comune di Capannori, e il Consorzio Re-Cord (Silvia Pennazzi), che si occupa di ricerche e sviluppo nel settore dell'economia sostenibile.

A chiudere la tavola rotonda sarà Francesco Cecchetti, assessore al distretto dell'economia civile del Comune di Capannori.

"Siamo particolarmente contenti – afferma l'assessore Cecchetti – che Banca Popolare Etica abbia scelto Capannori come sede di un appuntamento così importante. Ciò significa che i passi che la nostra amministrazione insieme alla comunità ha fatto sul tema dell'economia circolare, sperimentando quella sostenibilità che deve diventare la colonna portante delle scelte economiche future, a partire dalle politiche sui rifiuti, stanno lasciando il segno e vengono riconosciuti e apprezzati".

L'iniziativa proseguirà alle ore 21 con lo spettacolo 'Trattato di economia. Coreocabaret confusionale sulla dimensione economica dell'esistenza', un progetto teatrale di Roberto Castello e Andrea Cosentino.

Trattato di Economia è l'incontro fra due artisti diversi per generazione, ambito, formazione e percorso artistico, che per caso un giorno hanno scoperto di covare lo stesso desiderio: realizzare uno spettacolo sulla scienza che vuole liberare l'umanità dalla schiavitù del bisogno. Dopo oltre un anno di letture, incontri, dubbi, entusiasmi e crisi il progetto prende una forma nella quale economia, arte e morale si aggrovigliano con esiti paradossali.

Il risultato è un progetto performativo tra parola e gesto che si interroga sul denaro, sul suo valore, sulla sua invadente onnipresenza e sulla sua sostanziale mancanza di rapporto con la realtà.

Lo spettacolo è prodotto da ALDES - in collaborazione con Sardegna Teatro, con il sostegno di MIBAC / Direzione Generale Spettacolo dal vivo, Regione Toscana/Sistema Regionale dello Spettacolo.

L'iniziativa è ad ingresso libero. Al termine degli interventi, ai partecipanti sarà offerto un rinfresco a cura di Equinozio, la bottega del commercio equo e solidale di Lucca.