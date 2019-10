Francesconi: “Residenza requisito fondamentale per ottenere i contributi per l'affitto"

Altri articoli in Piana

sabato, 12 ottobre 2019, 15:44

"Il nostro ufficio ambiente sta monitorando con attenzione l'evolversi della situazione. E non escludo che, in accordo con Asl e Arpat, si possa richiedere una bonifica dell'intera zona". Lo ha detto il vicesindaco e assessore all'Ambiente Franco Fanucchi in merito ai ripetuti incendi che sono scoppiati nelle ultime ore in...

sabato, 12 ottobre 2019, 13:03

Si potenzia il servizio che da lunedì gestirà anche le segnalazioni di piccoli rifiuti abbandonati lungo cigli stradali, piazze e aree verdi. L'assessore all'ambiente Del Chiaro: "L'obiettivo condiviso con Ascit è quello di migliorare il decoro dei paesi"

sabato, 12 ottobre 2019, 12:49

Un fondo anticrisi straordinario, da 35.800 euro, che verrà erogato prima della fine dell'anno. È questa la decisione dell'amministrazione D'Ambrosio per rispondere con ancora maggiore concretezza e puntualità alle necessità di sostegno economico avanzate dalle persone disoccupate e dai pensionati over 65

sabato, 12 ottobre 2019, 12:46

Il metano adesso arriva in tutta via Pieraccini a Lunata. Gesam Reti, d'intesa con l'amministrazione Menesini, ha completato lo sviluppo del servizio in tutta la strada

venerdì, 11 ottobre 2019, 17:36

Fratelli d'Italia di Capannori si complimenta con la giunta comunale per la costruzione (finalmente) del Palasport, luogo necessario per tutte le società sportive del comune di Capannori e per la stessa Nottolini Volley, che ambisce a categorie superiori, come più volte sottolineato in numerosi interventi sulla stampa

venerdì, 11 ottobre 2019, 16:06

Bilancio alla conclusione del progetto speciale di presidio del territorio dalle 19 all'1. Oltre 1600 i veicoli controllati. L'assessore Micheli: "Per incrementare la sicurezza urbana è fondamentale la presenza delle pattuglie. Dal 2020 agenti in servizio 5 notti su 7"