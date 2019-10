Piana : capannori



Fratelli d'Italia: "Ancora nessun a riparazione al tetto del Pala Piaggia. Chiediamo al sindaco di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale"

giovedì, 3 ottobre 2019, 16:02

Fratelli d'Italia di Capannori fa notare la triste condizione in cui ancora versa la palestra Pala Piaggia, il tetto della quale non è mai stato riparato.

"Purtroppo siamo nuovamente a riparlare della spiacevole condizione in cui versa la il Pala Piaggia, casa della Pallavolo Nottolini, dove nonostante i nostri vari interventi, non è stata fatta alcuna riparazione al tetto ed agli spogliatoi. Ricordiamo che il tetto, quando piove, è soggetto ad infiltrazioni di acqua, tanto che a maggio, quando ci fu l'ultima partita casalinga contro il Cesena, la squadra fu costretta a terminare la partita nella piccola palestra di Camigliano, con grandi disagi per le giocatrici e per il pubblico. Il caso vuole che nella prima giornata di quest'anno la Nottolini esordisca proprio contro il Cesena e debba sperare che il tempo sia clemente, per non ritrovarsi in una situazione simile.

Tutto ciò reca un forte disagio ed una pessima pubblicita', che si ripercuote sul territorio e soprattutto su una Società che tramite i suoi dirigenti investe soldi ed energie, educando ai valori dello sport e della vita circa duecento ragazze; che ha ambizioni di serie A2 per la prima squadra ed è riconosciuta a livello nazionale per la serietà e correttezza.

Come FdI abbiamo presentato un'interrogazione tramite il nostro consigliere comunale Matteo Petrini, ma ad oggi non sono pervenute alcune risposte, nè a noi nè alla Società; il bando non prevede lavori di manutenzione al tetto del PalaPiaggia e anche la palestra dove si allenano le squadre giovanili a Camigliano ha diverse problematiche, come ci fanno notare alcuni dirigenti che, qualora la situazione non dovesse migliorare, si troverebbero nella spiacevole situazione di dover emigrare verso altri comuni, per avere una casa piu' accogliente e sicura.

Chiediamo pertanto al nostro Sindaco che le promesse fatte in campagna elettorale vengano mantenute, che Capannori possa avere presto un Palasport capiente e sicuro e che venga fatto un rapidissimo intervento di manutenzione alle palestre del comune: perdere la Nottolini Volley a Capannori sarebbe un danno enorme che Fratelli d'Italia e la comunità tutta non potrebbero accettare".