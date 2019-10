Piana



Fratelli d'Italia: "Contenti per il nuovo Palasport di Capannori, ma perché non aumentare la capienza a mille posti"?

venerdì, 11 ottobre 2019, 17:36

Fratelli d'Italia di Capannori si complimenta con la giunta comunale per la costruzione (finalmente) del Palasport, luogo necessario per tutte le società sportive del comune di Capannori e per la stessa Nottolini Volley, che ambisce a categorie superiori, come più volte sottolineato in numerosi interventi sulla stampa.

Sorge però una dubbio, che riguarda la capienza: si parla di cinquecento posti a sedere, un po' troppo risicati visto che questo luogo, oltre che per la Nottolini Volley, dovrà essere utilizzato da altre realtà sportive e potrà divenire location per attività culturali, ricreative, congressi, mostre, fiere e così via.

Perché non fare una capienza di mille posti (o quasi)? Perchè fare un'opera che tra qualche anno può risultare piccola e magari essere costretti a intervenire nuovamente?

Concludendo: FDI Capannori spera in un ripensamento sulla capienza del Palasport, in modo che venga costruito più grande fin da subito, per poterlo sfruttare in futuro per molteplici esigenze.