Piana



Furti in abitazione, scattano due arresti

sabato, 19 ottobre 2019, 09:40

Ieri pomeriggio la squadra mobile ha tratto in arresto due soggetti su ordine di esecuzione della magistratura. Entrambi sono stati condannati per furti in abitazione.



La prima è Dolores Comelli, 57 anni, condannata per un tentato furto in abitazione del 2017 a Porcari, per la quale il tribunale di sorveglianza di Firenze, a causa della recidiva specifica, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, ordinando invece la detenzione domiciliare per sei mesi e 21 giorni.



Il secondo è Franco Balestra, 51, tradotto nel carcere di San Giorgio in seguito ad una condanna a quattro anni per furto in abitazione avvenuto a La Spezia nel 2011.