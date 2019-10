Grande successo per "Viva!": centinaia di studenti a scuola di cardioprotezione

Altri articoli in Piana

venerdì, 18 ottobre 2019, 18:29

Ad intervenire sulla questione sono i due consiglieri comunali Simone Marconi e Francesco Fagni della Lega di Altopascio

venerdì, 18 ottobre 2019, 17:50

Un gruppo in piena ripresa fisica e mentale: si presenta così il Tau Calcio, impegnato nel campionato di Eccellenza, in vista della partita contro la Pontremolese, programmata per domenica 20, alle 15, allo stadio di Altopascio. A parlare è proprio il mister, Pietro Cristiani

venerdì, 18 ottobre 2019, 14:31

Oltre 400 studenti hanno partecipato stamani in piazza Aldo Moro a Capannori a "Imparare a salvare una vita", il maxi corso di tecniche di rianimazione con l'utilizzo del defibrillatore

venerdì, 18 ottobre 2019, 11:55

Bama che sconfina dal Granducato in Liguria, destinazione La Spezia, per la quarta giornata della C Gold. Agli ordini degli arbitri Rocchi e Piram i rosablu se la vedranno, domenica alle 18, con i padroni di casa della Tarros, una delle big del campionato

giovedì, 17 ottobre 2019, 15:44

Saranno 90 i banchi ambulanti di varie merceologie che si snoderanno sull’asse principale di Marlia, per l’occasione chiusa al traffico da Santa Caterina all’incrocio con viale Europa dalle 8 alle 20

giovedì, 17 ottobre 2019, 15:38

Altopascio, per il terzo anno consecutivo, si trasforma nella lunga di notte di Halloween con Altopascio Horror Night Show. L'appuntamento, totalmente a ingresso gratuito, è per giovedì 31 ottobre con la manifestazione, organizzata dal Comune di Altopascio con l'amicizia di Lucca Comics&Games 2019, che abbraccerà il centro paese dalle 18...