Il sindaco Menesini ha ricevuto l'associazione Contrade San Paolino

martedì, 1 ottobre 2019, 17:05

"A riscontro dei servizi di stampa che danno voce alle associazioni sindacali, con la presente si desidera offrire una lettura diversa dei recenti avvenimenti con specifico riferimento all'incontro avvenuto con il commissario dottor Luca Citti" esordisce il comunicato congiunto delle aziende Pieretti - Cama

martedì, 1 ottobre 2019, 17:01

Nessuna disfunzione o disorganizzazione nella Casa della Salute di Marlia. Lo evidenzia l’Azienda USL Toscana nord ovest in merito all’intervento di Forza Italia a proposito dei servizi di Radiodiagnostica

martedì, 1 ottobre 2019, 11:35

Grande affluenza di ciclisti a Porcari, domenica 29 settembre, per la prima edizione della "Da Griglia a griglia", cicloraduno di Mtb organizzato dall'associazione Torretta Bike di Porcari, che da 30 anni organizza anche la ben più famosa Padulata

martedì, 1 ottobre 2019, 11:25

Cecchetti:"Ha l'importante obiettivo di potenziare l'offerta formativa delle nostre scuole integrando la normale attività didattica". Dalla musica al cinema, dal teatro allo sport

lunedì, 30 settembre 2019, 16:08

A Marlia, alla residenza sanitaria assistita “Casa della Salute”, polo socio-sanitario integrato di via del Parco, domenica 29 settembre, con le finali prima e le premiazioni subito dopo, è calato il sipario sul tradizionale appuntamento della manifestazione sociale-sportiva “Settembre Marliese 2019 – Che i giochi abbiano inizio”

lunedì, 30 settembre 2019, 14:44

Il Consorzio Bonifica propone una giornata al mese (il sabato per l'ambiente) per la cura del territorio: i cittadini rispondono all'appello e si fanno volontari per l'ambiente al loro fianco Ascit, provvede allo smaltimento. L'iniziativa è prevista all'interno del progetto "salviamo le tartarughe marine" promossa dall'Ente di bonifica