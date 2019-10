Piana : marlia



In tre rapinano una banca: prelevati 60 mila euro

giovedì, 24 ottobre 2019, 19:05

Intorno alle 15.40 c'è stata una rapina a Marlia, presso la filiale del Banco di Lucca, ad opera di tre persone italiane con accento napoletano. Impiegati e clienti, sotto la presunta minaccia di un'arma tenuta in tasca dai rapinatori, sono stati condotti in un'altra stanza e chiusi a chiave.



Procedono i carabinieri di zona. Sono stati prelevati 60 mila euro. Non ci sono feriti.