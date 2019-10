Piana



Inaugurata la prima corsa della navetta gratuita tra San Leonardo in Treponzio e Marlia

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:58

di giulia del chiaro

Cambiare le abitudini dei cittadini capannoresi incentivando l’uso dei mezzi pubblici. Questo l’obiettivo di fondo del nuovo servizio di navetta gratuito, inaugurato questa mattina, che collega il nord e il sud del territorio comunale con una corsa ogni ora che, dalle scuole medie di San Leonardo in Treponzio, giunge fino a Marlia passando dal centro del paese.

Una rivoluzione per la mobilità capannorese perché la navetta creerà una connessione tra i centri nevralgici del territorio dai mercati, alle scuole, ai centri sanitari fino al comune. “Capannori – spiega l’assessore alla mobilità, Giordano Del Chiaro – è il primo comune che ha fatto richiesta di un servizio di questo tipo. Il nostro obiettivo è quello di incentivare l’uso dei mezzi pubblici per migliorare la qualità della vita e dell’aria. Per questo – conclude – abbiamo pensato di creare un collegamento tra nord e sud del paese con una navetta, gratuita fino a primavera, che passerà ogni ora”.

Il servizio, infatti, resterà gratuito fino a primavera per permettere un monitoraggio dell’andamento delle corse al fine di capire quali potenziare o quali, invece, eliminare per rispondere con più concretezza alle necessità degli abitanti.

Ad inaugurare la prima corsa, insieme all’assessore Del Chiaro, il sindaco Luca Menesini che ha spiegato come il servizio abbia già avuto una risposta positiva da parte della popolazione: “ascoltando il parere dei cittadini – ha detto – ho potuto riscontrare come il servizio sia arrivato nelle case dei capannoresi e riconosciuto come un elemento positivo per migliorare la vita della comunità verso una mobilità sostenibile ed accessibile a tutti”.

“Tandem” prevede 13 corse per tratta nei giorni feriali: dal capolinea di Marlia (Casa della salute) la prima è alle 7.10 e l’ultima alle 19.10. Dal capolinea della scuola secondaria di San Leonardo in Treponzio, invece, la prima è alle 6.40 e l’ultima alle 18.40. Orario diverso per il sabato: l’ultima corsa da Marlia è alle 13.40 e quella da San Leonardo alle 14.10. Le corse si intersecheranno con le altre linee di trasporto pubblico locale della piana come la navetta 6 che connette Capannori con Lucca.