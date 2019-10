Piana



La Asl: “Nessuna disorganizzazione alla Casa della Salute di Marlia”

martedì, 1 ottobre 2019, 17:01

Nessuna disfunzione o disorganizzazione nella Casa della Salute di Marlia. Lo evidenzia l’Azienda USL Toscana nord ovest in merito all’intervento di Forza Italia a proposito dei servizi di Radiodiagnostica.

Non ci sono sicuramente “persone in attesa” di prestazioni radiologiche o “appuntamenti senza sapere fino a quando” perché i servizi della Radiologia di Lucca e Piana sono stati ottimizzati proprio per garantire un appuntamento a tutti i cittadini, per abbattere le liste d’attesa e per introdurre, come previsto nella programmazione aziendale, la modalità open access: in particolare tutte le prescrizioni non urgenti di eco addome di primo accesso, ovvero quelle provenienti dai medici di medicina generale, con qualsiasi priorità, dal 1° settembre vengono infatti soddisfatte nelle strutture della Piana con appuntamento entro 5/7 giorni. Il tempo di attesa per questa prestazione in classe D definito dal Piano regionale di governo delle liste d’attesa (PRGLA) è di 30 giorni, ma la scelta dell'Azienda è stata di soddisfare tutta la filiera di richiesta di primo accesso nel minor tempo possibile, per la valenza clinica dell'esame, in modo da poter concludere tempestivamente il quesito diagnostico che ha condotto alla prescrizione.

La rimodulazione interessa comunque l'attività radiologica nel suo complesso ed ha permesso di ridurre da inizio anno i tempi d’attesa di varie tipologie di esame (anche Tac e Risonanze magnetiche).

Una novità positiva per tutti i cittadini, resa possibile dall’integrazione dei servizi della Diagnostica per immagini, diretta dalla dottoressa Laura Bassani. In questo ambito la struttura di Marlia resterà anche in futuro uno dei nodi della rete aziendale e sui macchinari si ribadisce l'impegno dell'Azienda ad una dotazione adeguata.

L’Asl conferma, infine, che la Casa della Salute di Marlia rappresenta un punto di riferimento fondamentale della sanità territoriale della Piana di Lucca: un polo multifunzionale dove sono riuniti in un unico luogo servizi sanitari, socio sanitari integrati ed amministrativi.