La farmacia comunale festeggia 15 anni di attività e introduce un nuovo servizio per il territorio

lunedì, 7 ottobre 2019, 12:17

La Farmacia comunale festeggia 15 anni con un nuovo servizio per la comunità. È infatti ufficialmente entrato in funzione il nuovo distributore automatico Medybox di ultima generazione: una piccola farmacia fuori dalla farmacia, operativa 24 ore su 24, che mette a disposizione prodotti di primo soccorso e per l'igiene, integratori, cosmetici e altre soluzioni studiate sulla base delle esigenze della clientela. La novità è stata presentata in occasione della festa organizzata per il 15esimo anno di attività della Farmacia comunale, ubicata sul percorso della via Francigena, al confine tra Altopascio, Montecarlo e Porcari, proprio accanto al supermercato Pam. Con le sue 72 ore di apertura settimanale (dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) e un organico di 5 dipendenti, la Farmacia comunale, presieduta da Roberto Marchetti e diretta da Raffaele Giannini, con Giuseppina Barontini nel ruolo di vicepresidente, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini.

"La sua matrice comunale ha consentito nel tempo non solo la distribuzione e la messa a disposizione tempestiva di farmaci alla cittadinanza ma anche di realizzare un servizio vicino agli utenti e la generazione di adeguati flussi reddituali reinvestiti a vantaggio della collettività - commenta il presidente Roberto Marchetti - Negli ultimi tre anni, sulla base delle linee programmatiche dell'amministrazione comunale, lo sviluppo della Farmacia è stato accompagnato da una specifica attenzione alle esigenze socio-sanitarie del territorio con l'avvio di una serie di progetti innovativi: tra questi la collaborazione con le associazioni di volontariato, l'organizzazione di tre edizioni della giornata del farmaco a km zero (a sostegno delle famiglie bisognose), il ruolo attivo nella cardio-protezione con l'installazione di defibrillatori, l'iniziativa psicologo in farmacia".

Alla festa per i 15 anni erano presenti anche il vicesindaco Daniel Toci, l'assessore al sociale Ilaria Sorini, e i rappresentanti delle realtà di volontariato del territorio, a partire dalla Misericordia di Altopascio con Giovacchino Tonini.