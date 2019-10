Piana



La Veravision Ottica per il secondo anno al fianco della Polisportiva Capannori

mercoledì, 16 ottobre 2019, 19:24

La Veravision Ottica rinnova il proprio sostegno all'attività giovanile della Polisportiva Capannori diventando il main sponsor del gruppo Under 16 Silver allenato da coach Mario Piochi. Per questo la squadra ha fatto visita al negozio in viale Europa 54 a Lammari per ringraziare e conoscere la titolare Valentina Giusti che sceglie di investire sul territorio.

«Siamo molto felici di riuscire a creare rapporti duratori con i nostri partner che ci danno un enorme aiuto e che dimostrano continuamente fiducia nei nostri confronti», dice il presidente Luca Fontana.

La Veravision Capannori è inserita nel girone C ed esordirà in campionato domenica mattina alle 11.30 a Pietrasanta in casa del Versilia Basket.