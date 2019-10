Piana



Laura Lionetti eletta nel coordinamento regionale di Anci Giovani

venerdì, 25 ottobre 2019, 12:32

La consigliera comunale del Pd Laura Lionetti è stata eletta nel coordinamento regionale di Anci Giovani durante l'assemblea congressuale svoltasi mercoledì scorso a Firenze.

"Sono entusiasta ed onorata di poter intraprendere questa nuova esperienza che mi dà la possibilità di confrontarmi con altri giovani amministratori toscani, di acquisire nuove conoscenze e di condividere e scambiare buone pratiche amministrative per migliorare i nostri territori e garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini - afferma la consigliera Laura Lionetti –. Capannori avrà la possibilità di avere un ruolo attivo all'interno di un organismo importante come Anci Giovani e quindi anche di avanzare proposte in vari ambiti insieme agli altri giovani impegnanti nelle altre amministrazioni locali da sottoporre ai vertici regionali e nazionali di Anci".