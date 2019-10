Piana : capannori



Lega: "La maggioranza di centrosinistra capannorese continua a stupire"

venerdì, 25 ottobre 2019, 20:02

Il gruppo consiliare di Capannori "Lega per Salvini Premier" interviene con una nota dopo l'ultimo consiglio comunale.

"La maggioranza di centrosinistra capannorese - esordisce - continua a stupire nel bene e nel male. Nel bene perché sembra di aver trovato al proprio interno un minimo di coscienza autocritica, nel male per l'approssimazione e la leggerezza con cui alcuni soggetti continuano ad affrontare i passaggi istituzionali".



"In tal senso - spiega -, l'inizio dello scorso consiglio è stato emblematico. La presidente Biagini (che per questo ringraziamo) lo ha aperto e chiuso nel pieno rispetto del regolamento, dimostrando la fondatezza delle critiche pervenute dall' opposizione nella seduta precedente. Purtroppo molti consiglieri di maggioranza non si sono accorti che così facendo li ha clamorosamente (e giustamente) smentiti, lasciandoli soli ad affermare che le procedure di apertura e (soprattutto) di chiusura, del precedente consiglio fosse avvenuta nel pieno rispetto delle regole".



"Ci saremmo aspettati delle scuse - incalza -, non sono arrivate, ce ne faremo una ragione. Per noi l'importante è aver stabilito un principio di regolarità e ristabilito la verità.

Siamo inoltre soddisfatti della conduzione del Consiglio di ieri sera nel quale, anche grazie alla disponibilità del Sindaco e della presidente Biagini si è potuto trattare l intero odg (finalmente) relativo alle interrogazioni. Abbiamo così potuto parlare di argomenti politicamente strategici per la nostra amministrazione comunale come la politica sull'immigrazione, la situazione del Viale Europa, la p. zza del comune, I sottopassi ferroviari, la Selene, ecc..."



"E tutto questo è avvenuto - sottolinea - per merito dei consiglieri della Lega, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia e di fronte ai cittadini interessati che la scorsa settimana erano venuti via senza risposte per esclusiva volontà della maggioranza (evidentemente non bene assistita dal sindaco, quel giorno assente). La nota dolente che, per l'ennesima volta ha svilito il consiglio, rimane il comportamento di alcuni assessori (non tutti) che in barba alle regole della democrazia eludono le risposte, mostrano indolenza, tradiscono intolleranza e talvolta utilizzano toni sprezzanti. Costoro paiono non aver capito che il loro ruolo non consiste nel dare un voto all' interrogazione ricevuta ma di dare risposte ai problemi del nostro territorio e dei nostri cittadini.

Non solo gli stessi assessori, più volte invitano i consiglieri a trovare autonomamente e fuori del Consiglio Comunale, le risposte alle proprie interrogazioni. Cosa assolutamente intollerabile non solo per le opposizioni ma per l'intero consiglio comunale".



"A causa anche di questi atteggiamenti - conclude - che non permettono ai cittadini e al consiglio comunale di essere correttamente informati, è nostra intenzione presentare a breve una serie di richieste di consigli comunali monotematici sugli argomenti non sufficientemente trattati dalla giunta e da questo consiglio comunale".