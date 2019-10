Piana



"L'incrocio fra via dei Ramacciotti e via Lombarda a Lammari non è sicuro"

sabato, 5 ottobre 2019, 18:09

I gruppi FI e FDI di Capannori, presenteranno, tramite i loro capigruppo in consiglio comunale Scannerini e Petrini, una interpellanza congiunta per portare alla luce in sede istituzionale il problema e trovare una soluzione:

L'incrocio fra via dei Ramacciotti e via Lombarda a Lammari non è sicuro. Possiamo notare, percorrendo la strada, la presenza di pioli catarifrangenti, a suo tempo posizionati "provvisoriamente" per impedire ai veicoli di tagliare dall'isola di traffico.

Oggi, oltre ad essere ancora presenti dopo anni, li ritroviamo a terra, creando problemi di chiarezza per la viabilità stradale. Era stata promessa una riqualifica totale di tale tratto di strada. Opera che sembra essere finita nel dimenticatoio. Il passaggio oramai indisturbato di cicli e motocicli attraverso l'isola, in precedenza delimitata crea timore nei confronti dei residenti che, ogni volta che fuoriescono con le vetture dalle vicine strade di corte, si ritrovano spesso ad evitare bicilette che appaiono all'improvviso.

Queste sono le dichiarazioni di Anthony Masini, coordinatore comunale di Forza Italia. Dello stesso avviso il membro del direttivo comunale di Fratelli d'Italia, Gianluca Lommori allarga la questione. Infatti, dice, il tratto di via Lombarda compreso tra via del Cimitero e via dei Ramacciotti , con l' inserimento della pista ciclabile è diventata più insicuro per il traffico veicolare, soprattutto nel tratto in curva, dove anche a causa del cordolo alto della pista ciclabile , porta gli autoveicoli a portarsi sul centro strada andando, di conseguenza, a "tagliare " la curva , andando talvolta ad invadere la corsia opposta, anche a causa del misure ridotte della carreggiata. Si sono spesso verificati piccoli urti tra veicoli o con il cordolo della pista ciclabile, facilmente riscontrabile dalle strisciate lasciate dai pneumatici sul cordolo.