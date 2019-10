Luca Piattelli protagonista al Fashion Week di Milano

Altri articoli in Piana

mercoledì, 9 ottobre 2019, 11:07

L'amministrazione comunale di Porcari si vede costretta a tornare sulla questione delle multe al semaforo della ex Guerrina, dopo l'installazione della telecamera Redvolution in grado di verificare senza ombra di dubbio gli automobilisti che attraversano l'incrocio con la luce rossa

martedì, 8 ottobre 2019, 17:27

Proseguono i lavori di sicurezza idraulica lungo il rio Sana in località Regini a Segromigno in Piano, vicino al confine con Segromigno in Monte, realizzati dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord in collaborazione con il Comune di Capannori

martedì, 8 ottobre 2019, 13:15

Stamani a Capannori, all’interno della Villa Reale di Marlia, si è svolta la cerimonia di riconsegna della scultura raffigurante Testa di un consigliere della tomba di Arrigo VII a Pisa dell’autore Tino di Camaino (1280-1337), asportata dalla Villa

lunedì, 7 ottobre 2019, 17:05

Sono queste le parole del consigliere di minoranza del Comune di Capannori Matteo Petrini

lunedì, 7 ottobre 2019, 17:05

Individuate le prime 10 vie comunali oggetto dell'intervento. L'assessore Del Carlo: "Più sicurezza stradale e cura della viabilità comunale, con vantaggi concreti sia nel breve che nel medio periodo"

lunedì, 7 ottobre 2019, 12:44

Quattro "sì" nelle giornate delle giovanili del Tau Calcio Altopascio. Gli Allievi Elite vincono per 2 a 0 sul Forcoli Valdera, mentre gli Allievi B, dopo un inizio campionato un po' faticoso, si riprendono alla grande battendo con un rotondo 3 a 0 la Floria 2000