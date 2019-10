Piana : capannori



Marchi: “I cittadini del centro protestano per la raccolta del verde”

venerdì, 11 ottobre 2019, 08:46

“Ascit garantisce pochi ritiri del verde nei mesi in cui c'è più bisogno”. A denunciarlo, facendosi portavoce delle proteste dei cittadini del centro del comune, è l'ex consigliere comunale Giovanni Marchi.

“Mi faccio portavoce – interviene l'ex consigliere comunale – di molti cittadini residenti nella zona centrale del comune di Capannori, i quali mi hanno sollecitato ad intervenire per quanto riguarda la raccolta del verde.

Le proteste dei cittadini sulla raccolta del verde non si placano: “ impossibile – dicono – che nei mesi di maggior bisogno dei bidoni nei quali vengono gettate l’erba dei giardini e le potature delle siepi, l’ASCIT non si faccia carico di queste fondamentali esigenze.

“Anche se il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali all’aperto su tutto il territorio regionale, imposto dalla regione Toscana, è scaduto il 30 settembre scorso – continua Marchi – non possiamo incenerire gli stralci in mezzo alle case. Occorre ricordare che Capannori è una città e come tale va tutelata dai fumi che erbacce e residui vegetali spigionerebbero. Si nota che la raccolta del bidone verde nelle quattro zone del comune è suddivisa per 33 giorni nell’arco dell’anno e che il bidone viene prelevato a seconda della zona il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato”.

Ed è proprio da questo aspetto che nasce la protesta: “Molti cittadini – prosegue – si chiedono, perché la raccolta viene effettuata soltanto due volte nei mesi dove forse c’è maggior bisogno del bidone in quanto il contenitore, nel periodo autunnale, viene utilizzato maggiormente a causa della caduta delle foglie dagli alberi e di conseguenza della pulizia quasi giornaliera dei giardini. Senza gravare sui bilanci del comune e sulle famiglie potremmo cercare, con la stessa raccolta annuale nelle quattro zone del comune, di ripartirla in maniera più equa”.

E, in conclusione, Marchi lancia anche una proposta: “si propongono alcune differenziazioni rispetto a quanto stabilito dall’azienda ASCIT in accordo con l’amministrazione comunale: nei mesi in cui la raccolta è prevista cinque volte potremmo raccogliere solo tre volte o quattro volte a seconda del mese.

In questa maniera potremmo recuperare 4 giorni di raccolta da diluire negli ultimi quattro mesi dell’anno, portando così settembre a 3 giorni di raccolta e, lo stesso per ottobre e novembre, mesi autunnali dove c’è più bisogno del sevizio di vuotatura. L'ultimo giorno da recuperare potrebbe essere spostato nel mese di dicembre in modo di avere due vuotature l’anno.

In questo modo risolveremmo il problema che posto dai cittadini cioè cercare di avere un maggior servizio nel momento in cui è più necessario”.

“Io credo o meglio noi crediamo – conclude Marchi – che questa sarebbe una ripartizione molto più logica della raccolta del verde durante tutto l’arco dell’anno. Ben venga la raccolta e la pulizia dei cigli delle strade da cartacce, bottiglie, mozziconi di sigaretta ed altro, ma invece di fare propaganda e solo spot, finalizzati alla sola visibilità dell’amministrazione, occorre pensare anche alle richieste eque della cittadinanza capannorese”.