Menesini ad Artè presenta i progetti di riqualificazione del centro di Capannori

lunedì, 14 ottobre 2019, 15:42

Il centro di Capannori sarà sempre più a misura di cittadino grazie a una serie di interventi di riqualificazione degli edifici, di potenziamento dei servizi e di miglioramento delle infrastrutture. Opere che, partendo da piazza Aldo Moro, coinvolgeranno i centri nevralgici del capoluogo fino ad arrivare al polo culturale Artémisia a Tassignano. I progetti, che fra l'altro sono stati presentati lo scorso 30 settembre alla Regione Toscana nell'ambito del progetto di innovazione urbana "CapaCity", saranno illustrati alla popolazione dal sindaco Luca Menesini in un incontro che si svolgerà al teatro Artè di Capannori giovedì 24 ottobre alle ore 21.

"La nostra amministrazione comunale ha da tempo iniziato un percorso per dare un nuovo assetto alla zona centrale di Capannori – spiega il sindaco Luca Menesini -. Questa nostra visione si fa sempre più concreta. Dopo l'avvio dei lavori della nuova piazza Aldo Moro daremo il via a una serie di opere che incideranno in maniera concreta sulla qualità della vita della comunità. Toccheranno vari ambiti, dalla mobilità dolce alla cultura, dalla sicurezza allo sport, dai servizi al cittadino ai luoghi della socializzazione. Saranno realizzati una serie di grandi interventi per i quali abbiamo ottenuto un cospicuo finanziamento dalla Regione Toscana. L'avere ottenuto finanziamenti esterni ci permette di lavorare, allo stesso tempo, alla riqualificazione dei centri di tutti i nostri quaranta paesi".

"Il nostro obiettivo – prosegue il sindaco - è quello di valorizzare il centro di Capannori, rendendolo bello e sostenibile, un punto di riferimento per l'intero territorio. Vogliamo condividere con la popolazione i progetti preliminari che abbiamo presentato affinché tutti possano comprendere la centralità e i benefici di questo percorso e dalla comunità possano arrivarci suggerimenti e spunti da adottare. Per questo invito tutti i cittadini a partecipare all'incontro del 24 ottobre".

Gli interventi previsti toccheranno vari ambiti. Sul fronte mobilità si prevede la realizzazione di nuovi percorsi dedicati per pedoni e ciclisti, una complessiva riqualificazione dei tratti ciclabili esistenti da piazza Aldo Moro a via Domenico Chelini con una particolare attenzione al nucleo centrale e a via Carlo Piaggia e la realizzazione di nuove zone 30. In progetto c'è anche la riqualificazione tecnologica ed energetica degli impianti di pubblica illuminazione, trasformandoli a led. Sempre sul fronte dalla sostenibilità ambientale, si effettueranno interventi di riqualificazione energetica della stazione dei carabinieri di Capannori e del cinema teatro Artè. Sono in programma anche interventi per migliorare i luoghi di socializzazione, a cominciare dal parco pubblico di Capannori.

Il piano messo a punto dall'amministrazione Menesini vede anche la realizzazione della Cittadella dello sport, che peraltro ha già ottenuto finanziamenti Cipe, con la realizzazione dello stadio polivalente e la riqualificazione della piscina comunale. È già avviato, infine, il potenziamento del polo dei servizi al cittadino con la realizzazione della nuova piazza, che proseguirà con l'ammodernamento del palazzo municipale e la realizzazione di spazi civici a disposizione dei cittadini.