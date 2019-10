Menesini ad Artè "svela" il progetto di riqualificazione del centro di Capannori

Altri articoli in Piana

mercoledì, 23 ottobre 2019, 14:44

Michela Fanini 25 anni dopo il tragico incidente? Indimenticabile! Sono già passati 5 lustri da quel funesto pomeriggio, piovigginoso, tipicamente autunnale quando, complice l'asfalto sdrucciolevole, la giovane campionessa lucchese perse il controllo della sua auto, diventando a tutti gli effetti leggenda del ciclismo femminile

mercoledì, 23 ottobre 2019, 11:41

Ultimo appuntamento di 'Capannori Underground Festival' sabato 26 ottobre alle ore 17.15 con Dome La Muerte, il noto dj punto di riferimento di generazioni di toscani desiderosi di ascoltare e ballare musica alternativa. Dome La Muerte parlerà della musica underground italiana negli anni '80-'90

martedì, 22 ottobre 2019, 23:47

Cambio modulo mensa alla scuola primaria dell'istituto comprensivo statale di Porcari. Oltre 200 genitori chiedono chiarezza, trasparenza e maggiore informazione. Sono state protocollate più di 200 firme

martedì, 22 ottobre 2019, 18:47

Prosa, danza, musica, grandi protagonisti della scena nazionale, riletture di classici, nuova drammaturgia, pagine gloriose della storia dello sport sulla scena... la nuova stagione conferma il Teatro Puccini di Altopascio un punto di riferimento sempre più importante per il territorio

martedì, 22 ottobre 2019, 17:02

Ha come tema il viaggio inteso sia come conoscenza di realtà esterne (luoghi, culture, religioni), sia come percorso interiore di conoscenza di sé, e occasione di incontro e confronto con l'Altro, il Premio Letterario Nazionale Carlo Piaggia 2020

lunedì, 21 ottobre 2019, 16:23

La notizia che tanti attendevano ora è ufficiale e la consegna delle chiavi, finalizzata a sopralluoghi mirati per stabilire l'esatta utilizzazione degli spazi, è avvenuta venerdì scorso nelle mani del sindaco Fornaciari e del vicesindaco Fanucchi