Piana



Metano, pronta la nuova rete in via Pieraccini a Lunata

sabato, 12 ottobre 2019, 12:46

Il metano adesso arriva in tutta via Pieraccini a Lunata. Gesam Reti, d'intesa con l'amministrazione Menesini, ha completato lo sviluppo del servizio in tutta la strada. Oltre ai nuclei abitativi già raggiunti dalla precedente estensione, le tubature sono state portate fino in fondo alla strada, all'incrocio con via Antonio Rossi. Proprio questa settimana la nuova rete è stata messa in esercizio, cosicché le famiglie possano usufruirne.

"Una bella notizia per gli abitanti di via Pieraccini – commenta l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. L'opera rientra nel piano di potenziamento della rete del gas metano che l'amministrazione comunale ha concordato con Gesam, che ringrazio per l'investimento. L'obiettivo è quello di proseguire con le estensioni, affinché il nostro territorio sia sempre più servito in modo capillare da questo servizio importante, con priorità alle strade più importanti. Il metano per uso domestico, infatti, porta numerosi benefici, fra cui quelli ambientali, visto che questo combustibile ha ridotte emissioni in atmosfera".

"Da sempre mi sono fatta portavoce dell'esigenza di completare le estensioni delle reti dei servizi essenziali nelle strade dove questi fossero già presenti in parte – aggiunge la consigliera comunale Silvana Pisani -. Ritengo infatti che su questi temi tutti i cittadini debbano avere gli stessi diritti, anche quelli che abitano più lontano dai nuclei a maggiore densità abitativa. L'intervento di via Pieraccini rientra proprio in questa logica. Ringrazio Gesam Reti e l'amministrazione comunale per avere concretizzato questa opera".

Il manto stradale di via Pieraccini, a primavera, una volta che si sarà assestato il terreno dove è stato eseguito lo scavo, sarà asfaltato. In questo modo si incrementerà la sicurezza stradale con beneficio di tutti i cittadini, pedoni, ciclisti e automobilisti, che ogni giorno utilizzano questa strada.

Nella foto: l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo